反制大陸封鎖 經濟部2億助拓銷

為協助業者因應中國大陸暫停輸入台灣食品，經濟部11日宣布，將提撥2億元經費推出「台灣食品全球GO」計畫，預定自8月起至12月，擴大推廣我國加工食品挑選13國進行國際及國內行銷，預計2,000家廠商受惠，商機超過6,200萬美元。

經濟部、農委會11日針對「台灣食品、農漁產品遭大陸禁止銷售狀況及因應協助措施」進行報告。經長王美花11日受訪表示，規劃2億行銷補助是幫助台灣食品、農產品銷往海內外，預計廠商可增加收入約6,200萬美元，盼幫廠商分散風險。國際拓銷挑選13國，會在新加坡、馬來西亞、越南、韓國、日本、美國等國進行。

補助部分，王美花說，國內業者若在國外網站上架，會給予10萬元補助，廠商自己找通路進行海外行銷，每場次補助20萬元，最多上限100萬。另經濟部也會推出共同促銷活動，在新加坡、馬來西亞等國行銷商品，目前至下半年，有許多食品活動、展覽可搭配行銷，預計讓2,000家次廠商受惠。

貿易局長江文若補充說，我國加工食品近2成輸往大陸，這次投入2億元，密集在13國家辦理50場拓銷活動，預計2,000家廠商受惠，商機超過6,200萬美元，預計吸引5萬名消費者接觸相關活動，採購台灣糕餅、飲料、乾拌麵、果乾等逾千項產品。

江文若說，客製化輔導會有10萬元等值服務幫忙做數位行銷，協助業者進行網站內容製作、精準行銷，及上架日本、新加坡等電商平台、型錄翻譯及物流；海外行銷部分，補助每場次費用20萬元（共5場）上限100萬元；業者若獲國際認證則每案補助10萬元；針對特定產品或特別市場，可安排與國外買主一對一洽談。經濟部次長陳正祺並說，鼓勵分散市場未來會持續進行；這次計畫是針對陸方不合理損害提出的因應作為。

此外，針對陸方禁止我農產品進口，農委會表示，已積極開拓外銷多元市場，以生鮮水果為例，銷中比例從過去最高84.4％降至去年41.4％，今年上半年更大幅降至2.4％，改變對大陸市場高度依賴。

上半年農產品出口國，美國首度躍居第一大出口國，日本居次，大陸已退居第三。

商品輸陸卡關 政府將協處

台海情勢緊張，廠商為將貨品順利出到中國大陸，選擇透過「改標」或「雙標」方式出口。經長王美花11日表示，台灣貨品要出口要依《貨品輸出管理辦法》規定進行，這是出口到所有國家都一樣的，至於輸陸障礙，政府將透過國內海關與大陸海關協處。

財政部關務署11日也指出，目前有一家台灣業者出口至大陸遭擋下，暫無其他業者受阻，海關透過ECFA兩岸經濟合作架構協議窗口跟陸方溝通中，最快下周可收到具體回覆。

王美花11日出席「工具機產業規範關鍵影響力發表會」，會前媒體問及中國近日開始嚴格要求台灣出口貨品或文件，必須標註中國台灣或中華台北，否則不予放行等議題。

王美花明確表示，台灣貨品出口要依照《貨品輸出管理辦法》規定進行，出口到所有國家都是一樣的規定，製造地要標示中華民國、或中華民國台灣、或台灣製造都可以。

至於有業者反映在中國海關擋關，被要求寫中國（台灣），她說，廠商將這些事證回饋給經濟部後，經濟部會跟財政部海關合作，跟對岸的海關聯繫，每天也會依照案件來看廠商提出的相關議題，目前這兩天情況比較和緩。

針對「改標」或「雙標」問題，經濟部官員解釋，財政部海關這邊會針對出口貨品抽查，依法只能確認在台灣端這邊合規定的，若業者在中國大陸海關端要改標，也無法可管，「其實就跟大陸貨品來台，申報也必須要遵守我方規定一樣」。

國貿局表示，如果廠商出口貨品到中國大陸有遭陸方海關擋關要求標示中國台灣，或要求文件應加註中國台灣的具體個案，廠商可提供關別、進口商、報關行、產品名稱等相關資訊給經濟部貿易局，以利財政部關務署洽中國大陸海關聯絡點協處。

關務署官員私下也透露，在台灣出口時，我國雖會查核其產品標籤，惟查驗比率相當低，而台商貨品若到了其他國家或地區時，我國海關也無從追究其標示。換言之，台商貼雙標籤應急方式，實務上在台灣是可行的，因我國查驗比率低且多採輔導方式，以助台灣業者加速通關，重點仍在陸方海關。