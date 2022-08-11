數位部吸引專才 拉高約聘比例

數位發展部將於27日掛牌，針對人才進用，數位部指出，在近600名員額中，最多300人可採約聘方式，大幅提高約聘比例，期盼吸引更多民間數位領域專才，一起投入國家數位發展推動工作。知情官員坦言，「在公家機關實屬相當罕見」。

今年度數位部核定598名員額中，部本部跟數位產業署與資通安全署各可約聘100人。官員表示，掛牌前預計先招募20、30名約聘人員，到年底則初步核定約聘85人。至於公務人員缺額，「可以說相當熱烈」，已有上百人報名爭取進入數位部。

數位部11日在行政院會報告數位發展部籌設情形。準數位部政次兼發言人李懷仁指出，這次組織法有放寬跟彈性聘用招募人才，約聘比例大幅提高，一部、兩署預算員額是598人，法定上限300人做為約聘，經歷夠基本上都可以是敘薪重點。準數位部長唐鳳日前也表示，將嘗試「經歷」換「學歷」模式，承認應試者工作資歷，打破公務機關攬才舊規。

官員透露，約聘部分初步核定85人，在掛牌前會先徵20、30個職缺，聘用條件與其他部會不同，經驗比學歷更重要，而這在數位部組織法末款條件有提到，符合法規，只是一般機關較不常使用，通常都是參考學歷比較保險，「數位部大量聘用專業人才實屬罕見」。

官員也透露，今年度核定598名員額中，除149名移撥預算員額，剩下就是約聘和公務人員缺額。據悉，在目前200多個公務員職缺中，有報名很踴躍的，甚至收到上百封申請書，但也有乏人問津的職缺。

此外，數位部設有一監督行政法人「國家資通安全研究院」，預計年底成立。面對網攻頻傳等資安議題，唐鳳表示，隨著資安院成立，搭配數位政府司跟資安署，將對資安進行例行巡檢，「很像危老建築重建」，不再被動等人家攻擊，搶先做補強。

對於未來將針對公共場域電子看板進行規範，唐鳳說，廣告看板就是訊息戰、心理戰，目的是造成恐慌，不是像傳統電腦病毒，是心靈病毒，目前著手修訂各機關對資通安全產品限制使用原則。精神是只要看到、聽到的設備，在公家場域就不會出現危害性資通產品，而產品定義包含資通系統及服務都算。