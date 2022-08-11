通膨抵消加薪 H1實質經常性薪資 下滑

主計總處10日公布6月薪資統計指出，受通膨率高升影響，薪資增幅追不上物價漲幅，上半年「實質經常性薪資」年減0.11％，為近六年同期首度負成長，隨著疫情趨緩，受僱人數連兩月下滑後也於6月首度回升。

國勢普查處副處長陳惠欣表示，疫情於5月底每日確診人數高達8萬，6月底已降至3.8萬，隨著疫情趨緩，先前受衝擊的商業活動陸續恢復，因此受僱人數、經常性薪資持續改善，經常性薪資年增率連續九個月超過2％，反映今年以來業者調薪的情況還不錯。調查顯示6月經常性薪資年增率高達4.0％，極為亮眼，惟陳惠欣表示：「這是受去年三級警戒低基期的影響，不宜強調這項數字創了多久以來最高。」

主計總處指出，上半年經常性薪資年增率3.02％，表現不錯，但由於近來通膨率超過3％，使得經物價指數（CPI）平減後的「實質經常性薪資」年減0.11％，為近六年同期首度負成長。

統計顯示，民國90年以來共出現九次實質經常性薪資負成長，以98年-2.86％最高，92年-0.07％最低，今年-0.11％為這九次負成長裡的次低。

陳惠欣指出，隨疫情趨緩，商業活動逐漸恢復，4～5月僱用人數下滑的情況已獲改善，6月批發零售業月增3千人，住宿餐飲業雖續減5千，但已比前兩個月減少1.3萬趨緩，至於藝術及休閒娛樂業未再下滑、美容美髮其他服務業則月減1千，整體而言，企業僱用的情況已漸改善。