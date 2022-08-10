零碳綠金論壇 迎向2050淨零碳排

氣候議題引發國際高度重視，各國陸續提出「2050淨零排放」的宣示與行動，台灣也於今年3月公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，提供至2050年淨零的軌跡與行動路徑。

在金融業方面，面對淨零轉型的挑戰，金管會已於2020年頒布「綠色金融行動方案2.0」，鼓勵金融機構運用投融資之手段促成產業追求永續發展，並發揮影響力，更預計在今年推出升級版的「綠色金融行動方案3.0」。

華南銀行與工商時報10日攜手舉辦「零碳綠金線上論壇－淨零金融與永續發展路徑」，透過趨勢分析與案例分享，協助企業勇敢迎向淨零碳排。

會中專家、貴賓雲集，並分享許多實例、挑戰與未來可以努力的方向，目標願景就是達到台灣2050淨零碳排。

華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬強調，華南金肩負企業公民責任，在嚴峻環境下致力對抗疫情、改善氣候環境，希望能盡棉薄之力，成為民眾後盾，保護大家共享的全球環境。

金管會副主委蕭翠玲表示，金管會是金融機構、資本市場的主管機關致力於引導金融機構、上市櫃公司積極推動永續發展。其中，綠色經濟、永續發展是推動的重要政策，金融機構集結大眾資金，管理資金、善用影響力透過議和、投融資對象的溝通對話，引導ESG原則在投融資業務，鼓勵客戶重視ESG，降低氣候變遷帶來的營運風險，透過金融業影響力，提升企業客戶永續經營的能力。