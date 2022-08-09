機械出口值7月首破千億 全年成長上看15%

台灣機械工業同業公會今天公布7月機械出口值33.81億美元，創歷年單月新高，以新台幣計價也首次破千億元，展望全年，公會預期台灣機械出口值仍可年成長10%至15%。

機械公會下午公布7月台灣機械設備進出口統計速報，7月機械出口值33.81億美元，較去年同期28.01億美元成長20.8%；由於新台幣匯率走貶，用新台幣計算7月出口值約1,008.31億元，也創歷史單月新高，是台灣機械單月出口值首次突破新台幣千億元紀錄。

公會指出，這顯示雖然受到地緣政治衝突、全球通膨問題與未來景氣不明等因素影響，在全球COVID-19疫情趨緩下，各國對機械設備剛性需求仍在，台灣機械出口穩定成長。

累計今年前7月台灣機械出口值211.36億美元，較去年同期185.56億美元增加 13.9%；以新台幣計價約6,089.26億元，較去年同期5,225.62億元增加16.6%。展望今年全年機械出口，公會表示，雖受到諸多國際不利經濟因素影響，但整體機械出口值預估仍可正成長，預估全年度機械出口值仍可成長10%至15%。

公會表示，台灣機械出口在全球仍極具競爭力，目前訂單能見度已到第4季、甚至明年第1季，不過國際情勢變化快速，尤其兩岸情勢的變化，對下半年機械出口，增添一些不確定因素。

公會觀察工具機產業指出，7月工具機出口值2.84億美元，較去年同期成長27.8%，較6月出口月增0.17億美元。

從市場來看，公會表示，中國大陸與美國仍是台灣機械出口前兩大國家，不過與去年全年出口占比相比，中國大陸已由占比30.9%下滑至26.4%，美國則由22.2%成長至26.3%，顯示全球製造業版圖正逐漸改變中，台灣機械也因應地緣政治風險，小心因應並調整市場布局。