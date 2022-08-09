衛福部拍板！社區篩檢站明天全部退場

國內疫情逐日緩波下降，中央流行疫情指揮中心降級的呼聲越來越高，衛福部國健署證實，近日發函各地方衛生局，要求明天（8/10）完成社區篩檢站退場，國健署長吳昭軍表示，國內五月底改採「快篩陽性即確診」政策，即已經不太需要PCR採檢，主要是需求降低，降級與否，仍由中央疫情指揮中心決定。

吳昭軍表示，社區篩檢站已設置一年多，疫情大流行時，民眾一窩蜂衝向醫院要求採檢PCR，為了舒緩醫院人力，才在社區廣設，每日每站的篩檢量能，約400~600多件，但政府於今年5月26日起改採「快篩陽性即確診」政策後，已經不需要PCR採檢，量能近日掉到一天只有個位數，甚至掛零，顯示已經沒有需求。

至於快篩部分，由於民眾也已經多轉向醫療機構診所等由醫師判讀陽性，因此快篩站已經沒有實質需求。

吳昭軍表示，社區篩檢站從起初協助快篩、後轉成PCR，執行1年多來總經費支出近14億元，但後續仍有些縣市會陸續補請款，使用經費應會持續增加。

吳昭軍坦言，讓快篩站退場，，已經花很長的時間溝通，因為快篩陽以來就開始退燒，但他強調，與降級無關，採檢不是降級考慮的因素。

對於BA.4、BA.5疫情於社區竄起，吳昭軍表示，未來若指揮中心認為有需要社區篩檢站，可隨時啟動，會因應指揮中心防疫規定做調整，不過考量現在已無PCR需求，希望讓醫療人力回歸醫療機構或防疫工作上。

（中時 鄭郁蓁）

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