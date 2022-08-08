客源回流 無薪假趨緩

勞動部8日公布最新無薪假統計，目前有2,864家事業實施無薪假，實施人數18,699人，與前一周相比，減少2,634人，其中近7成為住宿及餐飲業。勞動部表示，全台感受到人潮回流，有一家大型吃到飽餐飲業者實施約460人，中南部也有2家中大型飯店業者停止實施無薪假。

勞動部前一期公布無薪假統計中，家數仍超過3千、人數也超達2.1萬人，但經過一周，減少219家，人數減少2,634人，雙雙下降了一個門檻。勞動部表示，在這一期多數事業單位實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

從實施人數來看，最多仍是支援服務業，有1,497家、影響人數8,818人，其次為住宿及餐飲業，有316家、影響人數3,803人，第三為製造業，有155家、1,592人。

除月初月底效應外，也有實質減少，勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，這一期主要減少在住宿及餐飲業，有一家全台都有分店大型吃到飽業者發現人潮回流，因此決定停止實施無薪假，減少人數約460人，另中南部也有飯店因國人出遊頻繁，一家業者決定停止實施無薪假，另一家業者決定先減少通報實施人數，後續再停止實施。

黃維琛指出，製造業的民生工業中，有一家團膳業者（中央廚房）宣布停止實施無薪假，資訊電子工業部分，先前有一家半導體業者申請實施無薪假到7月底到期，經詢問後發現，業者可能會在下一期重新與勞工協商，可能會再重新續簽，但人數與天數都會調整。

黃維琛說，支援服務業（旅行社）受到邊境疫情管制仍持續實施，大環境沒有變化，暑假效應對國旅有幫助，但這段期間還是以家庭客較多，對旅行社、遊覽車業者比較有幫助的旅行團客可能要等到9月，不同型態的旅遊才有機會帶動支援服務業、運輸及倉儲業的無薪假向下；但整體而言，無薪假趨勢仍是階梯式向下。