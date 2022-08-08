立陶宛次長訪台 談電動車合作

立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅率團8月7日至11日訪問台灣，8日拜會交通部及經濟部，此行希望為立國港口尋求風電設備製造合作機會、建立航空客貨運直航或中停轉運，同時立陶宛盼與我國電動車合作。



愛格涅率政府官員及相關電動車輛產業代表等共11人訪台，並在8日拜會交通部。2021年我國已在當地以「台灣」名義設立辦事處，交通部次長祁文中說，9月12日立陶宛也將來台設立駐台辦事處，交通部在海空等領域還有很多空間。



立陶宛本次拜會目的，一是為立陶宛港口尋求合作機會：包括港區開發、風電設備製造及海運合作；第二是盼與交通部及華航探討建立台灣及立陶宛之間航空客貨運直航或中停轉運之可能性；第三是推動台灣與立陶宛電動車合作，包含5G及通訊合作，智慧運輸解決方案、無人駕駛車輛等。外交部表示，交通議題將會是台立雙方交流合作一大亮點。



愛格涅等代表團一行11人8日也拜會經濟部政次陳正祺，雙方針對電動巴士、離岸風電、5G產業供應鏈等產業合作議題廣泛交換意見。愛格涅表示，台立已逐漸摸索出結合兩國產業發展優勢可能合作機會，包括已有台立電動車業者將展開實質夥伴關係。陳正祺表示，歐盟2030年公車全面電動化政策加速歐盟電巴市場成長，我國具備電動車等關鍵零組件能量，雙方合作前景可期。