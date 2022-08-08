本土社區BA.5增加9例 2起家庭群聚

中央流行疫情指揮中心8日公布國內新增81例BA.4及BA.5確定病例，分別為9例本土個案及72例境外移入，另1例本土個案為今(2022)年8月1日公布之北部 30多歲男性BA.5本土個案家庭接觸者，已於8月3日記者會說明。截至目前國內累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.4為71例、BA.5為468例、BA.2.75為2例、另累計23例BA.5本土確定病例，尚無BA.4或BA2.75本土確定病例。

指揮中心說明，今日新增9例Omicron亞型變異株BA.5本土個案，均位於北部，為4名男性、5名女性，年齡介於10多歲至60多歲，發病日介於7月25日至8月3日，確診日介於7月27日至8月3日。其中4人為2起家庭群聚案，衛生單位已啟動疫情調查並匡列相關接觸者，目前共匡列20人，其中11人陰性、5人陽性，餘安排採檢中。

指揮中心表示，國內境外移入個案中新增檢出8株Omicron BA.4及64株Omicron BA.5，個案分別為45例男性、27例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，入境日介於今年7月16日至7月30日。其中檢出Omicron BA.4個案為美國(2例)、柬埔寨、英國、香港、泰國、越南、韓國(各1例)；檢出Omicron BA.5個案分別自菲律賓(9例)、美國(5例)、印尼、泰國、義大利及澳大利亞(各4例)、法國、馬來西亞及新加坡(各3例)、加拿大、阿拉伯聯合大公國、英國、荷蘭及德國(各2例)、土耳其、日本、印度、吉爾吉斯、西班牙、希臘、亞美尼亞、波蘭、芬蘭、柬埔寨、埃及、馬爾他、越南、葡萄牙及韓國(各1例) 移入。

指揮中心指出，國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力；世界衛生組織（WHO）於8月3日資料指出，BA.5變異株現為全球主流株，佔比約為70％，BA.4變異株佔比約為12％，迄今至少100個國家通報 BA.5變異株感染病例，已於歐美及日、韓、紐、澳等多國廣泛傳播，造成病例、住院及重症數增加，鄰近新加坡、中國大陸、香港、泰國、印尼及越南等亦均報告BA.5變異株本土疫情。依現有研究顯示，已接種3劑mRNA疫苗成人且曾感染Omicron其他亞型變異株者，對BA.5變異株仍具9成保護力，另BA.5變異株感染者整體住院風險低。

指揮中心強調，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測。為加強本土個案Omicron BA.4、BA.5等變異株病毒監測，指揮中心已增加本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業，另規劃以現行呼吸道病毒合約實驗室監測網絡加強社區中個案之監測。

另外，接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。指揮中心呼籲民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。

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