30萬張農遊券來了 買6農產滿600元就可抽

農委會鼓勵民眾中秋烤肉採買當季營養食材，因此推出「六吃興旺」農漁產促銷優惠方案，自今（8）日起至9月30日，民眾凡於農遊券活動合作業者及4大農委會合作平台購買文旦、石斑魚、白帶魚、竹莢魚、午仔魚、台灣鯛等6項農漁產品，單筆消費滿600元，至農遊券PP登陸發票後，就有機會可以抽200元農遊券一張，本次活動計出30萬份農遊券。

因應中國大陸再暫停我柑橘類果品、白帶魚及竹筴魚等農漁產品輸入，農委會除了提出各項補助獎勵措施外，再推出農遊券3.0，今日起推出消費滿600抽200的農遊券，計推出30萬份。

農委會今日舉辦「剝文旦吃石斑 中秋團圓愛台灣」記者會，活動自即日起至111年9月30日民眾只要在各大農漁會與農遊券活動合作業者，或4大農漁產電商平台包含「GoFish！買魚去」、「鱻魚購」、「台灣農產嘉年華」、「農良直賣所」活動專區，購買文旦、石斑魚、白帶魚、竹莢魚、午仔魚、台灣鯛等6項農漁產品，單筆消費600元以上即可至農遊券APP登錄發票抽農遊券。

農委會主委陳吉仲表示，上次農遊券2.0創造了70億元的經濟效益，也帶動超過500萬的國人到全國的農漁村消費，滿意度達到98％，也增加農產業經濟活動及農民收入。

陳吉仲指出，最近因為兩岸議題導致許多農漁產品無法外銷到對岸，農委會已經啟動加強內銷、外銷、加工、冷鏈等措施，尤其文旦即將採收，外銷補助等都已經研擬好，農遊券3.0是推動內銷的一環，絕對會讓產地價格比以前還好。

此波農遊券消費登錄期間為即日起至9月30日23：59止，預計10月5日抽出幸運兒，用券期間為10月日至12月5日，於農遊券合作業者3,500家皆可消費折抵。

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