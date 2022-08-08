無薪假周減2,634人 近7成為住宿及餐飲業

勞動部8日公布最新無薪假統計，目前有2,864家事業單位正在實施無薪假，實施人數1萬8,699人，與前一周相比，減少2,634人，其中近7成為住宿及餐飲業。勞動部官員表示，雖然有部分減少仍是月初月底的續簽效應，但是全台都感受到人潮回流，在這一期中，有一家大型的吃到飽餐飲業者停止實施約460人，中南部也有2家中大型的飯店業者停止實施無薪假。

勞動部8日公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2,864家，實施人數1萬8,699人，與前一周公布實施家數計3,083家，實施人數2萬1,333人相比，這次家數減少219家，人數減少2,634人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

從實施人數來看，最多的仍是支援服務業，有1,497家、影響人數8,818人，其次為住宿及餐飲業，有316家，影響人數3,803人，第三則為製造業，有155家、1,592人。

除了吃到飽業者與中南部飯店之外，勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，在製造業中的民生工業，也有中央廚房、團膳也因為消費力道回籠，決定停止實施無薪假，但資訊電子工業部分，先前有一家半導體業者申請實施無薪假到7月底到期，經詢問後發現，業者可能會在下一期重新與勞工協調，人數與天數都會調整，完成協商後可能會再重新續簽，但整體而言，無薪假的趨勢仍是階梯式向下。

延伸閱讀

大型企業停止實施 無薪假家數增、人數減

勞動部紓困計畫 無薪假補貼最高領24個月

解封在望？旅行社龍頭600員工停止無薪假