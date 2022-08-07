台電砸148億 穩定台積2奈米廠用電

為穩定供電，台電今年啟動4項計畫，4項計畫將投入785.09億元，其中因應台積電新建2奈米廠用電需求，將匡列148億興建寶山超高壓變電所。若加上現正進行的4大燃氣電廠更新計畫4,886.86億元，總計台電正執行的計畫高達5,671.95億元。



台電規畫，從今年起將啟動4項多年計畫，其中寶山超高壓變電所新建計畫投入148.29億元，預計在2034年底完工。另外大林電廠燃氣機組更新改建計畫也從今年起開始啟動，預計投入455.85億元，在2028年底完工。今年還有霧社水庫防淤工程計畫投入50.24億元，以及台電綜研所深澳所區開發計畫130.71億元，都將在未來幾年陸續完工。



根據環評資料顯示，竹科寶山園區會是台積電發展2奈米發展重鎮， 先前傳出將興建4座晶圓廠，預計2024年下半年進入風險性試產，2025年進入量產，因此充足且穩定供電，就成台電重要課題。



台電指出，寶山超高壓變電所新建計畫預計投入148.29億元，為滿足新竹科學園區計畫用電需求，並因應園區未來用電成長，台電規畫寶山超高壓變電所新建計畫，強化高科技產業發展並提升國際競爭力。為配合用戶用電時程，初期由鄰近變電所供電，部分完工後可先行提供部分用電需求。



此外，因應南部地區產業發展，及未來長期電力負載與間歇性能源大量併網，台電表示，未來南部地區在大林5號燃氣、興達燃煤、及核三廠等大型機組相繼除役下，將規畫大林電廠更新改建計畫，利用舊的3號機及4號機兩部機組拆除後空地，設置總裝置容量140萬瓩以下2部燃氣複循環機組，有助於未來供電穩定。



另外，因應國內市場特定試驗需求及顛覆性新科技的快速發展，也將推動台電綜合研究所轉型與擴充，原深澳電廠所在地將做為大型研發試驗基地，台電高層透露，除了設置新電研所之外，由於未來北部東半邊新電源開發吃緊，因此將在深澳園區設立儲能設備，透過保存的舊深澳電廠輸電線路，作為未來儲能設備連接電網，提升供電穩定度。



至於電源長期規畫當中，台電正在進行通霄電廠、協和電廠、興達電廠3座電廠的新增燃氣機組更新計畫，同時大潭電廠也在增建燃氣複循環機組，總計4大電廠計畫金額高達4,886.86億元，陸續在2026年完工啟用。