8/7疫情｜本土+21,771 新北單日增逾4千例

中央流行疫情指揮中心公布，國內今天2萬1,771例本土新冠肺炎個案，其中新北市原本單日新增都在3千例左右，今天卻突破4千例，有4040例確診，以及273例境外移入個案，死亡新增42例、中重症87例。

指揮中心表示，今日新增之21,771例本土病例，為9,942例男性，11,824例女性，5例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上。

個案分布為新北市（4,040例），臺中市（2,675例），桃園市（2,343例），臺北市（2,328例），高雄市（1,968例），臺南市（1,707例）。

指揮中心指出，今日新增42例本土病例死亡個案，為24例男性、18例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案且皆具慢性病史，其中25例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月11日至8月4日，死亡日期介於5月26日至8月4日。

指揮中心說明，今日新增273例境外移入個案中，為157例男性，116例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本（5例）、越南及泰國（各4例）、菲律賓、英國及新加坡（各3例）、澳大利亞、土耳其、韓國及美國（各2例）、馬來西亞、柬埔寨、阿拉伯聯合大公國、紐西蘭、印度、愛爾蘭及德國（各1例）移入，另236例感染國家調查中。入境日期介於今年7月7日至8月6日。

（中時 鄭郁蓁 ；中時新聞網 莊楚雯）

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