8/7前瞻一周》本周國內外財經焦點
國內財經焦點
|8/8（一）
|財政部公布7月進出口統計
勞動部公布最新無薪假統計
|8/9（二）
|法國巴黎銀行財富管理2022中期市場展望
|8/10（三）
|財政部公布7月稅收統計
台灣金融研訓院公布台灣金融風險指數(TAIFRI)
|8/11（四）
|台灣工具機暨零組件公會主辦「工具機產業規 範關鍵影響力發表會」
新光三越skm park開幕
產險公會會員大會
|8/12（五）
|主計總處公布GDP預測及家庭收支調查
央行標售250億元2年期定存單
國際財經焦點
|8/8（一）
|日本6月經常帳
瑞士7月失業率
|8/9（二）
|美國7月小型企業信心指數
美國7月消費者通膨預期
澳洲8月消費者信心
|8/10（三）
|美國7月消費者物價指數（CPI）、6月躉售庫存
德國7月CPI
韓國7月失業率
泰國利率決議
|8/11（四）
|美國7月生產者物價指數（PPI）、當周初領失業救濟金人數
德國6月經常帳
日本7月工具機訂單
|8/12（五）
|美國8月密大消費者信心指數、7月進出口價格
歐元區6月工業生產
法國7月CPI
英國6月GDP、第二季GDP
陸港澳焦點
|8/8（一）
|港股中國鐵塔公布第二季財報
|8/9（二）
|7月M1、M2新增人民幣信貸、社會融資規模
港股統一（中國）、富智康、中國有贊公布第二季財報
|8/10（三）
|7月CPI、PPI
港股聯想集團、國泰航空公布第二季財報
|8/11（四）
|港股中芯國際公布第二季財報
香港6月對外貿易貨量和價格統計
|8/12（五）
|港股紫金礦業公布第二季財報
台股一周焦點
|8/8（一）
|除息
|遠雄港、軒郁、捷流閥業等
|8/8（一）
|法說會
|佳世達、網家
|8/9（二）
|除息
|盛群、璟德、潤泰全、瀚宇博等
|8/9（二）
|法說會
|臻鼎-KY
|8/9（二）
|新股買賣
|宏碁資訊
|8/10（三）
|股東臨時會
|中再保
|8/10（三）
|除權息
|華新科、尚凡、永豐金、合庫金等
|8/10（三）
|法說會
|力旺、鴻海、華碩、關貿
|8/11（四）
|除權息
|美利達、精元、華南金、兆豐金等
|8/11（四）
|法說會
|華南金、M31、TPK-KY
|8/12（五）
|除權息
|元大金、艾訊、潤泰新等
|8/12（五）
|法說會
|臺慶科、廣積、大田