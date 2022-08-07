8/7前瞻一周》本周國內外財經焦點

圖／Unsplash

國內財經焦點

8/8（一） 財政部公布7月進出口統計
勞動部公布最新無薪假統計
8/9（二） 法國巴黎銀行財富管理2022中期市場展望
8/10（三） 財政部公布7月稅收統計
台灣金融研訓院公布台灣金融風險指數(TAIFRI)
8/11（四） 台灣工具機暨零組件公會主辦「工具機產業規　範關鍵影響力發表會」
新光三越skm park開幕
產險公會會員大會
8/12（五）主計總處公布GDP預測及家庭收支調查
央行標售250億元2年期定存單

國際財經焦點

8/8（一）日本6月經常帳
瑞士7月失業率
8/9（二）美國7月小型企業信心指數
美國7月消費者通膨預期
澳洲8月消費者信心
8/10（三）美國7月消費者物價指數（CPI）、6月躉售庫存
德國7月CPI
韓國7月失業率
泰國利率決議
8/11（四）美國7月生產者物價指數（PPI）、當周初領失業救濟金人數
德國6月經常帳
日本7月工具機訂單
8/12（五）美國8月密大消費者信心指數、7月進出口價格
歐元區6月工業生產
法國7月CPI
英國6月GDP、第二季GDP

陸港澳焦點

8/8（一） 港股中國鐵塔公布第二季財報
8/9（二）7月M1、M2新增人民幣信貸、社會融資規模
港股統一（中國）、富智康、中國有贊公布第二季財報
8/10（三） 7月CPI、PPI
港股聯想集團、國泰航空公布第二季財報
8/11（四）港股中芯國際公布第二季財報
香港6月對外貿易貨量和價格統計
8/12（五） 港股紫金礦業公布第二季財報

台股一周焦點

8/8（一） 除息遠雄港、軒郁、捷流閥業等
8/8（一） 法說會佳世達、網家
8/9（二） 除息盛群、璟德、潤泰全、瀚宇博等
8/9（二） 法說會臻鼎-KY
8/9（二） 新股買賣宏碁資訊
8/10（三） 股東臨時會中再保
8/10（三） 除權息 華新科、尚凡、永豐金、合庫金等
8/10（三） 法說會 力旺、鴻海、華碩、關貿
8/11（四） 除權息美利達、精元、華南金、兆豐金等
8/11（四） 法說會 華南金、M31、TPK-KY
8/12（五） 除權息元大金、艾訊、潤泰新等
8/12（五） 法說會 臺慶科、廣積、大田
工商時報 數位編輯