8/6疫情｜本土＋19,753例 死亡＋51例

疫情指揮中心6日公布國內新增19,965例COVID-19確定病例，分別為19,753例本土個案及212例境外移入；另確診個案中新增51例死亡。

指揮中心表示，今日新增之19,753例本土病例，為9,155例男性、10,592例女性、6例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市（3,664例），台中市（2,331例），台北市（2,172例），桃園市（2,162例），高雄市（1,894例），臺南市（1,448例），彰化縣（867例），新竹縣（621例），苗栗縣（575例），屏東縣（573例），雲林縣（558例），新竹市（452例），宜蘭縣（438例），嘉義縣（382例），南投縣（326例），基隆市（319例），花蓮縣（288例），嘉義市（226例），台東縣（202例），澎湖縣（133例），金門縣（115例），連江縣（7例）。

指揮中心指出，今日新增51例本土病例死亡個案，為32例男性、19例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、50例具慢性病史、30例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月6日至8月3日，死亡日期介於7月12日至8月3日。

指揮中心說明，今日新增212例境外移入個案中，為126例男性、86例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南21例，菲律賓6例，美國、新加坡、荷蘭及德國（各4例），英國、土耳其及泰國（各3例），日本及法國（各2例），丹麥、埃及、羅馬尼亞、印尼、馬來西亞及瑞士（各1例）移入，另150例感染國家調查中。入境日期介於今年7月7日至8月5日。

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