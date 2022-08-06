台電電纜故障 北市3,703戶停電

民眾抱怨周末在家休息，卻遇上停電沒冷氣吹，台電6日表示，由於電纜故障造成台北部份地區停電，經過搶修之後，已經全數恢復。

台電說明，6日10時43分由於高壓電纜故障導致饋線斷路器跳脫，造成台北市大同區長安西路、重慶北路一段、華陰街；大安區新生南路一段、信義路三段；中正區臨沂街等一帶共計3,703戶停電。台電隨即派員搶修並轉供，1分鐘內（10時44分）復電4成（1,560戶），並於11時43分累計復電9成9（3,671戶），並於12時15分全數復電。

（工商時報 馮建棨）

中午11時陸續復電 住家、餐廳抱怨

台北市今天上午發生停電狀況，大安區、中正區、大同區共3,703戶受影響，經派員搶修1分鐘內復電4成。因大安區停電時間較久，引發餐廳業者、住家抱怨。

台電表示，由於饋線斷路器跳脫，上午10時43分造成大安區、中正區、大同區共3703戶停電，經派員搶修並轉供後，1分鐘內復電4成，其餘2,143戶積極搶修中。

台電指出，受影響區域包括台北市大同區長安西路、重慶北路一段、華陰街；大安區新生南路一段、信義路三段；中正區臨沂街等一帶，共3,703戶停電。

有里長表示，大安區停電時間約從上午近11時開始，當時剛好有民眾在早餐店內用餐，餐廳也在備料，因停電時間約45分鐘，造成民眾、業者抱怨，而民眾住家內有使用醫療器材長輩也受影響，幸好在中午11時40多分，已陸續復電。

中正區、大同區里長指出，里內停電時間約10至15分鐘，不太影響里民，皆已陸續復電。

（中央社）