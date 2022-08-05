陸軍演影響航線 半數過境航班繞道飛行

交通部長王國材5日指出，航班起降沒有影響，但是過境航班影響較大，有一半的飛機沒通過台北飛航情報區。過去約有300架航班過境，但昨天只有150架，影響較大。他說，航港局、民航局都有成立應變小組，機場、港口秩序量好。

交通部下午亦發布「因應陸方逕行公布臨時危險區影響海空輸運情形」的統計狀況。海運部分，受影響北方進出基隆港、台北港及南方進出高雄港之船舶須採繞行以避開臨時危險區，自8月4日（0-24時），國內7處國際商港進港船舶計120艘次、出港船舶計119艘次，無受影響取消進出港之情形。

在空運部分，交通部民航局統計，8月4日（0-24時）航管依序引導之台北飛航情報區國際航班之起飛、降落及過境班機約466架次。其中起飛159架次、降落156架次，經觀察起降架次與以往差異不大；但過境151架次，外籍航機多數採繞道台北飛航情報區東面福岡、馬尼拉飛航情報區飛行。

交通部指出，各航機因飛航目的地不同，所以需避讓的危險區不同，繞行的飛行距離即不同，航機均大致依先前規劃之因應方案飛航。

交通部說，航港局除已發布航船布告，週知台灣周邊海域船舶避開相關演訓區域外，該局海事中心並24小時監視周邊海域船舶動態，以維航安；航管單位也會密切掌握航機動態並提供航管服務，使台北飛航情報區之飛航作業安全得以確保。

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