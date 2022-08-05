物價還是好貴！7月CPI年增3.36％

主計總處6日公布7月消費者物價指數（CPI）年增3.36％，因水果漲幅仍高，電價因上年同月 之低基數效應及本月起部分住宅用電調漲，加以外食費、肉類、蛋 類、油料費、房租及家庭用品價格亦漲所致，但通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅雖出現走緩，但仍是連五個月通膨率超過3％。

食物類漲7.18％，其中蛋類及肉類受飼養成本提高影響，價格分別上漲31.92％及5.78％，加上水果受天候影響，上漲 29.47％，與外食費及水產品各漲6.76％及6.74％所致。

居住類漲3.03％，主因上年同月用電度數1,000度以下住宅用戶續暫緩實施夏月電價之低基數效應，以及7月起部分住宅用電調漲（僅就超出1,000度部分調漲9％），電費上漲12.64％（其中後者影響1.4個百分點），加以住宅維修費、家庭用品及房租分別上漲5.80％、3.47％及2.06％所致。

衣著類漲3.02％，主因部分服飾優惠較上年減少，成衣價格上漲 2.80％所致；交通及通訊類漲2.95％，主因國際油價居高，油料費上漲4.51％，交通工具零件及維修費、機票、交通工具價格亦分別漲5.19％、3.66％及3.43％所致，惟通訊設備價格下跌6.23％，抵銷部分漲幅；雜項類漲0.85％，主因金飾及珠寶等個人隨身用品，以及看護等個人照顧服務費用上漲所致。

主計總處6日公布最新消費者物價指數走勢。圖／主計總處提供

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