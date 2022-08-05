小心！僱童工夜間工作可處6個月有期徒刑

依勞基法規定，童工不能在午後8時至翌晨6時夜間工作，若雇主指派童工夜間工作，可處6個月以下有期徒刑，據統計，去年全國共有2件讓童工在夜間工作的違法案件，職安署均已依勞基法移送法辦，呼籲僱主應注意。

而據統計指出，勞動部去年針對「工讀生與部分工時勞工勞動條件專案」檢查，去年共實施1537場次，其中共有351場違法、違去率22.84％、共罰鍰832萬元，其中以「未給付加班費」101件最多、「未給予一例一休」81件次之、「假日出勤工資未加倍發給」71年再次之。

勞動部職業安全衛生署綜合規劃組組長許莉瑩表示，為確保兒童及少年工作權益，專案執行時特別要求需檢視未滿18歲工作者受僱情形。事業單位僱用未滿18歲之工作者，應置備「法定代理人同意書及年齡證明文件」；如為15歲以上未滿16歲之童工，除每日工時不得逾8小時，每週工時不得逾40小時外，也不得在夜間時段工作。

去年有2件未經主管機關許可而僱用未滿15歲之人，及2件使童工於夜間工作違法案件，涉刑罰已依法函送地方檢察署偵辦。

許莉瑩也說，今天也規劃「工讀生與部分工時勞工勞動條件專案」全國預計執行至少1700場次以上，將優先選列前一年度查有違法之事業單位，並就餐飲業、校園周遭工廠、補習班、便利商店、美髮業及加油站等行業實施。

（ 中時 林良齊）