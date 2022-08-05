疫苗5大常見疑惑 第2次追加劑一定要打？

指揮中心5日表示，目前國內疫情雖然持平穩定，惟社區陸續出現Omicron變異株BA.4/BA.5個案，且邊境政策逐漸開放，未來社區感染風險提升，呼籲年齡滿6個月以上尚未接種COVID-19疫苗之民眾儘速完成建議接種劑次。截至目前約有280萬人尚未接種任一劑COVID-19疫苗，其中65歲以上長者約53萬人，佔未接種疫苗者將近19％。

此外，指揮中心已開放50歲以上成人、機構住民、免疫力低下或不全者等對象接種第二次追加劑，尤其65歲以上長者感染後導致重症風險高，應儘速接種，以提升免疫保護力；醫事人員、機場港埠、居家檢疫、航空機組員等相關工作人員，亦可評估自身染疫風險及意願接種。

1. 一劑疫苗都沒打過，廠牌怎麼選？

國內提供接種之COVID-19疫苗都是安全且有效的疫苗，均經過食品藥物管理署核准緊急授權使用，並經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）依臨床試驗與研究結果及參考各國疫苗政策推動情形後，始提出接種建議。

請長者安心接種，擔心副作用者，可與醫師討論選擇適合疫苗接種，例次蛋白疫苗，包括 Novavax及高端疫苗。

2. 有慢性病可以打疫苗嗎？

疫苗不會讓慢性疾病變得更嚴重，但疫苗接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，其他可能反應包含疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及心。

這些副作用通常微並於數天?消失，出現嚴重不良事件非常少見，反而慢性病史者感染COVID-19後，較容易演變為重症，因此，具慢性疾病或?在疾病者，在病情穩定的況下，建議接種COVID-19疫苗，在施打疫苗前將相關慢性病史及用藥史，提供給疫苗接種的醫師做為評估的參考。

3. 打完疫苗後身體不適，還能再打疫苗嗎？

依據疫苗臨床試驗結果以及各國安全性監測數據顯示，接種疫苗後產生的副作用通常輕微且於數天後消失，目前ACIP參酌各國疫苗接種政策及相關研究後建議，如上一劑疫苗接種後曾出現不良反應，下一劑次疫苗可經醫師評估及個人意願，選擇另一種製程之疫苗接種。

4. 一定要打第二次追加劑嗎？

目前健康年輕族群接種COVID-19疫苗第二次追加劑尚無實證研究支持，故法評估接種之處與風險，但以色列針對60歲以上接種第二次追加劑的臨床研究顯示，可有效降低感染後重症之風險。

目前國內已開放50歲以上成人、機構住民、免疫力低下或不全者等對象接種第二次追加劑，ACIP特別建議尤其65歲以上長者等感染後導致重症之高風險族群應接種，以降低感染後重症及死亡的風險。

5. 確診過後，還需要打疫苗嗎？

因為目前對於自然感染COVID-19所獲得的免疫力可維持多久仍未知，因此建議仍需接種COVID-19疫苗，診者可自發病日或確診日（無症狀感染者）起3個月且無急性症狀後，接種COVID-19疫苗。

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