8/5疫情｜本土＋21,577例 死亡＋54例

小降6％ 今增確診21,577例 死亡54人

中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增21,869例COVID-19確定病例，分別為21,577例本土個案及292例境外移入；另確診個案中新增54例死亡。

指揮中心表示，今日新增之21,577例本土病例，9,944例男性，11,610例女性，23例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市4,007例，臺中市2,623例，臺北市2,351例，桃園市2,280例，高雄市2,034例，臺南市1,683例，彰化縣990例，苗栗縣615例，新竹縣605例，屏東縣584例，雲林縣545例，新竹市509例，宜蘭縣484例，花蓮縣416例，南投縣377例，嘉義縣361例，基隆市330例，嘉義市267例，臺東縣227例，金門縣144例，澎湖縣135例，連江縣10例。

指揮中心指出，今日新增54例本土病例死亡個案，為27例男性、27例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、50例具慢性病史、35例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月27日至8月3日，死亡日期介於5月20日至8月2日。

指揮中心說明，今日新增292例境外移入個案中，158例男性，134例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自新加坡(6例)、日本及墨西哥(各4例)、美國及越南(各3例)、印度、泰國、菲律賓及荷蘭(各2例)、柬埔寨、法國、瑞士、韓國及馬來西亞(各1例)移入，另259例感染國家調查中。入境日期介於今年7月5日至8月4日。

指揮中心統計，截至目前國內累計15,046,661例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,342,775例排除)，其中4,696,969例確診，分別為21,274例境外移入，4,675,641例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。 2020年起累計9,136例COVID-19死亡病例，其中9,121例本土，個案居住縣市分布為新北市1,995例、臺北市1,043例、臺中市907例、高雄市830例、臺南市713例、桃園市684例、彰化縣537例、屏東縣379例、雲林縣278例、南投縣264例、基隆市208例、苗栗縣204例、嘉義縣200例、宜蘭縣184例、花蓮縣149例、嘉義市148例、新竹縣141例、臺東縣137例、新竹市86例、澎湖縣21例、金門縣13例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

（工商時報 李青縈）

今增5例MIS-C！5歲男童一度休克 加護病房治療中

中央流行疫情指揮中心今宣布，國內新增5例孩童多系統發炎症候群（MIS-C）個案，年齡分別為1歲、3歲、5歲、7歲、9歲，其中1名5歲男童在收治住院隔日出現低血壓、休克，目前仍在加護病房治療中。截至目前，國內共累計151例兒童重症個案。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日國內共新增98例中重症個案，其中中症51例、重症47例，包含5例兒童MIS-C個案，年齡分別為1歲、3歲、5歲、7歲、9歲。

其中1名1歲女童，7月2日確診新冠肺炎，7月29日出現發燒等疑似症狀，8月2日至急診檢出結膜炎、草莓舌，診斷為MIS-C， 目前在一般病房住院中；3歲女則有過敏性鼻炎病史，6月19日確診新冠肺炎，7月30日出現發燒等疑似症狀，8月1日於急診檢查，發現冠狀動脈擴大，診斷為MIS-C，仍在一般病房住院中；

5歲男童在7月4日確診新冠肺炎，7月30日出現發燒、皮疹等，8月2日到急診，因血壓偏低、發炎指數升高，疑似MIS-C而住院，隔日出現低血壓、休克，轉入加護病房，使用免疫球蛋白、升壓劑治療中；

另1名7歲女童在5月28日1劑輝瑞／BNT疫苗，6月8日確診新冠肺炎，7月13日開始陸續發燒、頸部淋巴結腫，7月15日到急診就醫，因疑似MIS-C住院，住院後檢查發現冠狀動脈擴大，使用免疫球蛋白等治療後，於7月20日病況好轉出院；

9歲女童則在5月23日確診新冠肺炎，7月29日起陸續發燒、腹瀉、腹痛等，8月2日就醫，因疑似腸胃炎併脫水住院，住院後症狀持續，且出現紅疹，懷疑為MIS-C，目前在一般病房治療中。截至目前，國內共累計151例兒童重症個案，其中84例MIS-C，死亡則維持25例。

(中時 林周義)

北市8／13開設12行政區兒童疫苗接種站 採分流接種

疫情雖然逐漸趨緩，但校園集體防疫力還是必須提升，台北市教育局偕同衛生局及醫療院所，訂在8月13日在12行政區，辦理5至11歲兒童莫德納及BNT疫苗1、2劑集中接種，當日依時段分流報到接種。

配合中央流行疫情指揮中心宣布，5至11歲兒童第2劑疫苗間隔縮短為4至8周，北市訂於8月13日在健康國小、光復國小、金華國中、中正國小、忠孝國小、建成國中、西園國小、溪口國小、修德國小、明湖國小、士林國小及關渡國小12校分別開設兒童疫苗接種站。

北市教育局表示，當日將提供5至11歲兒童BNT疫苗第1劑、第2劑及6至11歲莫德納疫苗第1、2劑接種，報名已於8月1日中午12點截止，報名人數近9000人。

教育局說明，為讓接種順暢，本次疫苗施打將依廠牌進行時段分流報到，莫德納疫苗上午場於9點至9點30分、下午場於13點至13點30進行報到接種；BNT疫苗上午場請依學童身分證尾數分流報到。

教育局指出，如身分證尾數為0、1者於早上9點30至10點；尾數為2、3者於10點至10點30分、尾數為4、5者於10點30分至11點、尾數為6、7者於11點至11點30分、尾數為8、9者於11點30分至12點分流報到接種。

教育局表示，BNT疫苗下午場則依預約登記時段報到，如有兄弟姊妹一起接種的家庭，選擇其中一時段前往接種站即可；北市教育局提醒，接種當日請記得攜帶健保卡、家長簽名同意書，如是接種第2劑者則需要攜帶小黃卡。

（中時 游念育）

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