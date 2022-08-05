今年前5月民生工業產值年增逾12％ 創新高

民生工業為滿足民眾生活需要的輕工業，近年占製造業產值比重穩定維持在1成左右。由於我國主要原物料（如黃豆、小麥、玉米等）多需仰賴進口，致民生工業產品價格常受國際大宗物資物價波動影響。2021年因全球景氣穩定復甦，終端需求增溫，以及國際原材物料價格上漲，民生工業產值達1兆5,807億元，創歷年新高，年增12.2％。

2022年1至5月受俄烏戰爭及貨運缺櫃影響，國際農產原物料及油價延續上年二位數成長走勢，帶動民生產品價格上揚，產值6,546億元，年增4.1％。若剔除價格因素按產量觀察，2021年生產指數109.81，年增8.4％，雖較產值增幅少3.9個百分點，但民生工業的需求仍屬價量齊揚，2022年1至5月因國內疫情再起，加上確診、居隔人數增加，抑制民眾消費動能，致生產量指數年減2.7％，與產值增幅差距擴大至6.8個百分點，顯示產值的增加主要來自產品價格的上漲。

我國民生工業包括9類中業，其中除家具業及其他製造業外，內銷比重均逾5成，顯示大部分以內需市場為主。2022年1至5月產值以食品及飼品業（占39.8％）、紡織業（占17.3％）合占民生工業57.1％為大宗，其中食品及飼品業因農業大宗物資價格續漲，以及宅食經濟持續發酵，致產值達2,605億元，創歷年同期新高，年增8.7％；紡織業（直接外銷比重47.7％）則因高機能布料興起，以及原材物料價格飆漲，加上國外疫情趨緩，外銷市場景氣回溫，致產值年增10.9％，二者合計對民生產業貢獻5.1個百分點，為最主要的成長來源，另其他製造業因全球疫情趨緩，民眾多從事戶外活動，致室內健身器材需求減少，產值呈年減12.4％，拉低整體民生工業1.7個百分點。惟若剔除價格因素按產量觀察，2022年1至5月僅食品及飼品業、成衣及服飾品業生產量呈年增，其餘皆呈年減。

展望未來，政府持續推動大宗進口物資減稅、調漲軍公教薪資與基本工資，降低業者生產成本並提升民眾所得，加上宅食經濟持續發酵、機能性紡織品需求熱絡、國內公共工程及廠辦營造建案持續推動，可望帶動食品、紡織及非金屬礦物製品業等民生工業產值進一步提升，惟俄烏戰爭未歇、供應鏈問題仍存，加上疫情反覆以及國際政治等不確定因素干擾下，後續宜密切關注並審慎因應。

經濟部今年1至5月民生工業產值。圖／經濟部提供

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