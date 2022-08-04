蔡英文發表談話：台灣不升高衝突、不挑起爭端 　

針對共軍包圍台灣進行6處軍演，總統蔡英文4日晚間對國人發表正式談話指出，這不但破壞台海現狀，侵犯我國主權，更造成印太區域高度緊張，嚴正要求中國理性自制。總統同時強調，台灣不會升高衝突，不會挑起爭端，但會堅定地捍衛主權和國家安全，並強調會確保經濟及金融市場的正常和穩定。

總統府於4日晚間約9時50分，針對共軍在台灣周邊進行實彈射擊演習，發布蔡總統對全國人民錄影談話。蔡英文表示，中國在台灣周邊進行實彈射擊演習，這種刻意、持續升高軍事威脅，特別是在國際最繁忙的航道上，進行危險的飛彈射擊，這不只是對台灣，對於國際社會，都是不負責任的做法。

她認為，這不但破壞台海的現狀，侵犯了我們的主權，更造成印太區域的高度緊張；而海空運輸的安全，國際貿易的正常運作，都受到空前威脅，嚴正要求中國理性自制。

蔡英文強調，台灣不會升高衝突，不會挑起爭端，但會堅定地捍衛主權和國家安全，堅守民主自由的防線。她表示，國軍已經加強戰備，嚴密且即時地掌控周邊所有的軍事動態。台灣也和各方盟友密切聯繫、共同協力，防杜區域的安全情勢的升高。

同時，國安部門掌握全盤情勢，並且和行政部門密切聯繫，全力維護航道安全、順暢，確保機場、港口運作如常。蔡英文也強調，政府會確保經濟及金融市場的正常和穩定，政府團隊正沉著應變，請全體國人安心。

蔡英文向國際社會表達，民主的台灣，始終是負責任的國際一員，致力維護台海和平穩定的現狀，冷靜不躁進、理性不挑釁，同時也會堅定不退縮。她呼籲國際社會，支持民主台灣，共同遏止片面、不理性的軍事行動。台灣也會如同過往，和區域內的成員，以及全球民主夥伴共同合作，維護台海及印太區域的和平穩定。