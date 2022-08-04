印尼移工「零負擔」排除台灣 缺工見曙光

印尼政府基於零負擔政策，原要求雇主必須負擔移工來臺所有費用每人最高10萬元。勞動部4日宣布，為協助雇主儘速引進印尼看護工，歷經多次談判，印方已正式書面回復，具體將臺灣排除適用零負擔政策，同時配合我國政策法令制度，尊重我方整體規劃，以合理調整家事移工薪資，並待我方明確實施後，立即恢復看護移工文書驗證，重新開放來臺。



配合國內疫情政策鬆綁邊境管制，自今年2月15日起專案開放移工全面引進，截至7月底已引進8萬4,855名，其中多數為產業移工約7萬7,353名，而看護移工則僅引進7,502名，遠較疫情發生前每年約引進6萬8,000名，人數大幅縮減。縮減原因，主要受印尼政府自3月18日起暫停驗證新聘看護工來臺，造成目前約有6.4萬家庭雇主仍繼續等待印尼解禁，才能順利自印尼引進看護工，預估到年底更將擴大到10萬家庭受影響，不利家庭失能者照顧人力需求。



勞動部將依照就業安定基金管理會7月7日會議委員提案決議，在兼顧雇主及移工權益的前提下，儘速規劃家事移工調薪建議，並且為減少對雇主衝擊，將同時規劃薪資補貼措施，以利雇主儘早引進看護移工，解決缺工、搶工亂象。



另，臺南市3日傳出仲介公司超收代辦費及外籍看護工薪資漫天喊價，勞動部已請臺南市勞工局積極蒐集事證依法查處，並依情節從重處分。勞動部表示，依仲介公司收費標準規定，仲介公司接受雇主委託辦理移工招募引進、期滿續聘或轉聘，可向雇主收取登記費及介紹費，收費金額不可超過移工第1個月薪資。



勞動部強調，仲介公司若有違規超收費用情形，將依超收金額處10倍至20倍罰鍰，最重可處1年以下停業處分，且設立許可到期不予換證。雇主若有發現疑似仲介違法超收費用情事，可以利用1955專線或檢舉專線0800-000978直接向勞動部提出檢舉，以杜絕仲介不法亂象。

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