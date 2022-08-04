8/4疫情｜本土+22,707 境外+252

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增22,959例COVID-19確定病例，分別為22,707例本土個案及252例境外移入；另確診個案中新增56例死亡。

指揮中心表示，今日新增之22,707例本土病例，為10,469例男性、12,188例女性、50例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,326例)、臺中市(2,807例)、臺北市(2,388例)、桃園市(2,352例)、高雄市(2,159例)、臺南市(1,744例)、彰化縣(1,094例)、新竹縣(713例)、屏東縣(598例)、苗栗縣(585例)、雲林縣(584例)、新竹市(570例)、宜蘭縣(427例)、花蓮縣(420例)、南投縣(409例)、嘉義縣(387例)、基隆市(345例)、嘉義市(265例)、臺東縣(264例)、金門縣(143例)、澎湖縣(119例)、連江縣(8例)。

指揮中心指出，今日新增56例本土病例死亡個案，為32例男性、24例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、51例具慢性病史、42例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至8月1日，死亡日期介於5月20日至8月1日。

指揮中心說明，今日新增252例境外移入個案中，147例男性，105例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(22例)、越南(9例)、日本(4例)、韓國(3例)、香港、埃及、泰國及菲律賓(各2例)、加拿大、柬埔寨、英國、瑞士、義大利、德國、土耳其、荷蘭及中國(各1例)，另197例感染國家調查中。入境日期介於今年6月29日至8月3日。

指揮中心統計，截至目前國內累計15,005,123例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,321,763例排除)，其中4,675,128例確診，分別為20,980例境外移入、4,654,094例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計9,082例COVID-19死亡病例，其中9,067例本土，個案居住縣市分布為新北市1,985例、臺北市1,040例、臺中市901例、高雄市826例、臺南市710例、桃園市679例、彰化縣533例、屏東縣377例、雲林縣270例、南投縣264例、基隆市208例、苗栗縣204例、嘉義縣196例、宜蘭縣181例、花蓮縣149例、嘉義市148例、新竹縣141例、臺東縣135例、新竹市86例、澎湖縣21例、金門縣13例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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