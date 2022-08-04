政院證實總統府、外交及國防部網站遭攻

美國眾議院議長裴洛西訪台，各部會陸續傳出網站遭受攻擊。行政院今（4）日指出，確實總統府、外交部、國防部都有被攻擊，已經啟動因應機制，這波攻防「我們能擋得住」。

行政院發言人羅秉成在4日行政院會後記者會表示，台海周邊文攻武嚇，對於中國大陸片面破壞台海和平穩定，要做最嚴正譴責。不過強調會把相關影響跟衝擊減到最低，院長蘇貞昌有請各部會首長，親自掌握情況，即時處理回報，國人不用擔心，會有所妥為因應，將衝擊降到最低。

蘇揆在院會時也說，面對威權中國大陸持續對台灣加強軍事與經濟脅迫，國人有深刻體認，台灣要守住現在自由民主開放生活，必須讓自己更強韌，時時刻刻做更好準備。如果在大陸壓力下退縮，就是愈來愈縮小自己活動空間，陷入不能踏出去窘境，而且到最後只有窒息。蔡總統也說台灣不會退縮，堅定維護國家主權，堅守民主防線，維護台海和平穩定。

針對網攻部分，羅秉成說攻擊流量確實是過去2倍，又以2日最高，有23倍之多，政府隨時小心因應。政府三級資安保護跟通報機制有足夠韌性跟防禦，應變得宜，沒有產生相關危害，但不能掉以輕心。不只關鍵基礎設施，公私部門都應該提高警覺，各部會下的公協會還有產業，在資安防護有需要，都會協助。

羅秉成也說，確實有政府部門被攻擊狀況，總統府、外交部、國防部等都有，已經啟動因應機制，加強防護，所幸並沒有發生對資安產生危害情形。更部會情形會陸續統計，是多對對象的攻擊，時間很密集，但都有所掌握。

羅秉成也說，副院長沈榮津已請資安處，24小時巡檢相關部會網站跟，而攻擊頻率次數比以往高，樣態太多種，主要是想要侵入，但就是攻防，我們有韌性、我們也能擋得住。平常資安演練跟防護有一定韌性跟能量，沒有造成危害，也沒有首長手機被危害。

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