裴洛西：台美半導體合作開新局

美國眾議院議長裴洛西3日拜會總統蔡英文，在總統府受訪時她表示，美國剛通過《晶片與科學法案》，將為台美在半導體合作領域開啟新的大門，她知道已有些非常重要台灣廠商計畫赴美設廠投資，這是台美在經濟領域共同合作的良好機會。

裴洛西此行對台灣半導體產業非常關注，蔡英文在台北賓館的午宴主題設定「台美經濟合作」，邀請台積電創辦人張忠謀夫婦、劉德音，還有和碩副董程建中等企業人士作陪，午宴延長進行2個半小時，會中台積電與裴洛西就晶片議題充分交換意見。

台積電於美國亞利桑那州新廠，也在晶片法案補貼範圍，近日晶片法案將獲得美國總統拜登簽署，預計提供520億美元補助，美方希望台積電繼續擴廠投資。

總統府安排裴洛西與蔡英文進行1小時會談後，在府內舉行中外記者會。

外媒詢問，裴洛西本次訪台行程致使北京政府強烈反對，祭出軍演、禁止產品進口等多項報復措施，此行為台灣帶來什麼實質利益？

裴洛西表示，她訪台前，美國國會剛通過《晶片與科學法案》，將為台美經濟交流開啟新的大門，她知道台灣有非常重要相關廠商，已準備赴美投資製造，這項法案通過有助促進雙邊經濟合作，相信很快會看到成果。

被問及是否可能邀請蔡英文前往美國國會演講，她表示「希望會有機會」。

裴洛西3日上午拜會立法院強調，這次海外出訪有三個目的，一是安全，美國跟全世界人民安全；二是經濟，把繁榮拓展到世界各地，三是治理，希望和台灣可以在氣候變遷議題上合作。這次各黨團議題聚焦台海安全和供應鏈合作等經貿往來，裴洛西也有特別提到晶片法案，不過並沒有談到細節，只說美國很歡迎跟感謝台積電到美國投資，是一個很好機會讓雙方能夠在經濟領域合作。

鐵人行程 場場精心安排

美國聯邦眾議院議長裴洛西旋風式訪台19個小時，於3日下午5點離台。她的行政專機來台時，受到全球網友關注，造成航班追蹤網站大當機，也上了各國主要媒體頭條，堪稱地表最強阿嬤，而台灣成了她議長畢業旅行最主要的秀場。

裴洛西抵台後僅僅休息6小時，3日一大早7點就到AIT開視訊會議，接著又前往立法院、總統府拜會，並與總統蔡英文、台積電創辦人張忠謀等人午宴，下午還轉往景美人權文化園區會見吾爾開希、林榮基、李明哲等民運人士，展現她對人權堅定支持。

此行從早上7點到下午5點，裴洛西全程精神滿滿，踏著藍色三寸細跟高跟鞋趴趴走，讓人忘記她已經82歲。而且行程安排非常細緻，兼顧政治、經濟、人權、招商等各個方面，絲毫不浪費每一分鐘。

裴洛西的「衣Q」讓許多台灣民眾驚艷，抵台時毫不違和地穿全套粉紅色套裝，拜會蔡英文時又穿著全白色內搭藍色的套裝，搭配高跟鞋，儀態令人驚艷。

民主黨內部年輕派要求下，裴洛西承諾做完這一屆議長後不再連任，使得此次亞洲行堪稱是她議長任內的畢業旅行。裴洛西把亞洲行當成她的畢旅秀場，在全球矚目下，將彩蛋給了台灣，踩在中國大陸紅線上，裴洛西場場的精心安排，積極展現個人魅力和擔任議長、不畏強權打壓的處事魄力，成為國際媒體鎂光燈最閃亮的標的。