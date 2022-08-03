軍演＋制裁 府院總動員備戰

美國眾議院議長裴洛西抵台訪問，引發中共4日起在台灣六大外海舉行實彈演習。針對台海變局，行政院3日晚間緊急召開記者會，面對中共祭出經濟制裁，蘇揆指示各部會協助因應，針對金融市場可能波動，指示財金部會及國安基金密切觀察、妥善因應。

因應台海政經情勢變動，蘇揆3日緊急邀集各部會召開因應會議，要求主動積極，防止任何外力侵擾，確保社會運作正常。蘇揆提出五大指示，包含保持陸海空運輸安全暢通、加強公司資安防護、維持社會治安、防治假訊息，穩定產業跟金融股匯市正常運作，希望各部會提出具體作為和因應之道。

行政院發言人羅秉成也轉述蔡英文總統指示，包含留意禁止我國農漁產品跟實品出口衍生產業衝擊，境外網路駭客攻擊資安問題，及對中國大陸軍演祭出海空運輸應變。

繼北京當局針對上百家食品廠祭出出口禁令外，3日再針對白帶魚、竹筴魚還有柑橘類禁止輸中，將衝擊我每年產值近8億元台幣、出口總量約為1.5萬公噸，其中柑橘類出口到大陸近8,000公噸，金額約2.7億元，占比6成，其中文旦占比最高，是立即會受到衝擊的項目。農委會主委陳吉仲表示，若有所作為就不會有損失，將即刻啟動新興市場外銷、既有市場擴充，並啟動所有內銷，包含加工，還有所有網路平台購買，更不排除在WTO訴諸爭端解決。

對具體品項、數量還有相關損失，羅秉成強調，會加速盤點跟釐清。若確實有影響，會予以輔導，如果是政治因素，會和業者了解損害情形予相關協助。

此外，大陸商務部3日宣布3日起暫停天然砂對台灣地區出口。對此，經濟部表示，近2年來進口天然砂占全國天然砂使用量不到1％，由於進口天然砂來源多元，「從中國進更少」，加上目前國內砂石量已接近可自給自足，短期市場有需要，會由水利署從疏濬作業供砂，供需沒問題。

針對大陸宣布禁止台灣食品進口，包含水產品、調製食品等。財長蘇建榮表示，以我國出口的調製食品而言，占台灣總出口比重約0.1％，衝擊甚小。另共軍4日起軍演，蘇建榮說，短期內台股確實受影響，惟金融市場本來就是「來來去去」，而台灣實體經濟上半年表現穩定，加上國安基金自7月已獲授權進場，將密切關注後續發展。

經部喊話：能源存量充足

中國大陸4日起在台灣近海實施實彈軍事演習，引發外界對能源供應耽憂。經濟部3日表示，天然氣安全存量有11天，石油約146天，煤炭約39天，均高於法定規範，可充分供應無虞。惟能源專家中央大學台灣經濟發展研究中心研究員梁啟源示警，未來天然氣發電占比提高至五成，一旦台海危機封鎖海域時間加長，就可能影響供電穩定。

中國大陸4日起在台灣附近海域進行實彈軍事演習，外界視為全面封鎖台灣海運及空運。由於台灣98％能源仰賴進口，其中天然氣運補就成問題，在天然氣第三接收站桃園大潭完成前，天然氣須仰賴台中及高雄永安兩座接收站供氣，運補船隻是否進出受限，備受矚目。

經濟部表示，石油安全存量天數約146天，天然氣安全存量天數約10至11天，煤炭安全存量天數約39天，且我國採多元來源供應，平時已備妥存量可充足供應無虞。

經濟部表示，每日與台電、中油密切保持聯繫，持續監控國內能源儲備情形；同時，能源存量是重要國安議題，政府已備妥各種作法以因應中共軍事演習。