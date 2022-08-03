陸圍台軍演 海空運急應變

美國眾議院議長裴洛西訪台，共軍4日在台灣周邊六大海域進行實彈軍演，恐影響海空運的航行。交長王國材3日指出，陸海空方面都有所因應，其中空運部分，因演習區域與台北飛航情報區重疊，三天軍演剛好將台北飛航情報區占滿，造成18條國際航路受到影響，粗估單日起降約150架次航班會受到影響，雖說影響不大，但飛行時間可能變長。

王國材表示，交通部已和日本福岡的飛航情報區以及菲律賓馬尼拉飛航情報區溝通完成，不論是北美洲、東北亞等往北航班，或東南亞、紐澳等往南航班已經敲定，台灣航機都有替代路線可以飛出去；而國內航線並不會受到影響。民航局已經跟相關航空公司宣導因應作為。

而桃機預報表資料顯示，8月4日、5日入境、出境、轉機旅客將超過27,000人。至於因軍演而影響旅客數量，王國材說，仍待交通部統計後公布。

至於海運部分，王國材說，海運與空運性質不同，因為沒有固定航線、相對自由，會請船舶避開演習區域，航港局3日中午也發布航船布告提醒。再者，交通部已跟船聯會、船代會所屬的會員聯繫，漁船部分也已通報。

陸運方面雖然不在演習範圍，但交通部也不敢掉以輕心。王國材表示，針對關鍵基礎設施，如台鐵、高鐵場站，已請相關主管機關注意加強檢查。他也提醒，海空港若有儲存倉庫需注意危險物品，避免爆炸等重大傷害。

另桃機官網一度顯示4日起飛客機航班近20航班取消，航空公司解釋主要受疫情影響，非關軍演。但貨代業者爆料，近期航空貨運運價下滑，減少客載貨機航班還有支撐運價的考量。對此，長榮航回應，航班並未更動。華航則低調不回應。長榮航取消上海浦東航班，據了解與軍演無關，早在7月底對外公告，因配合上海當地防疫規劃，取消8月部分航班。

目前航空公司多數航班照飛，取消的部分航班，主要考量在邊境未開之際，未見報復性旅運，加上油價居高不下，業者會視客載情況決定航班派飛。再者，各航空公司為占住熱門時間帶，都會儘量排出航班，但最後派不派飛要看實際訂位狀況，目前實飛航班與疫前相較，估計僅2成左右。

此外，近期貨運運價下修，航空公司也會傾向減班護價。有貨代業者稱，8月美國貨量減少近3成，居家用品、高科技產品減幅明顯，但因海運塞港、鐵路及卡車司機罷工，加上大陸因疫情採取鎔斷措施，皆有助支撐運價。

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