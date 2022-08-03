裴洛西單獨密會劉德音? 台積電回應了

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，傳出與台積電董事長劉德音密談。台積電對此澄清表示，劉德音並無單獨密會裴洛西一事。

裴洛西訪問台灣，今天接連拜會立法院、晉見總統蔡英文、出席歡迎午宴、參訪白色恐怖景美紀念園區等，受到國際高度關注。

國內外媒體報導，裴洛西今天上午與劉德音進行視訊會議，談及晶片相關問題。台積電原本一直維持低調態度，皆不回應；台積電傍晚發布聲明表示，劉德音並未與裴洛西進行視訊會議，且無單獨密會裴洛西一事。

蔡總統下午透過臉書發布多張午宴會場照片，並說邀請老朋友Morris（台積電創辦人張忠謀），一起和裴洛西共進午餐，傑出的企業家劉德音、和碩副董事長程建中也都在現場，大家對台美各領域的深化合作，彼此交換了意見。

（中央社）

蔡英文宴請裴洛西 張忠謀、劉德音為座上賓

總統蔡英文今日中午於台北賓館宴請美國聯邦眾議院議長裴洛西，午宴主題定調為台美經濟合作，台積電創辦人張忠謀、台積電董事長劉德音均為座上賓。

另外，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌，也出席台北賓館午宴。

原訂午宴於1點30分結束，但延後到2點30分才散席，裴洛西隨後前往景美人權文化園區，會見民運人士。

（工商 彭媁琳）

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