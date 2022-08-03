大陸制裁來襲 各部會加速盤點具體品項

美國眾議院議長裴洛西訪台，我國產品相繼被中國大陸制裁。對於具體品項、數量跟損失，行政院今（3）晚緊急召開記者會，並表食現在仍在盤點跟釐清，會加速。農委會表示，有作為的話，基本上就不會有損失。食藥署說，會盡全力協助業者按照大陸新規定註冊。



針對關鍵基礎設施，經濟部長王美花說，油電、水、天然氣跟相關接收站，都有加強防備安全。至於燃料存量問題，燃煤還有39天、石油146天、天然氣有10到11天，這三部分都高於法定要求存量。至於天然氣船，前兩年疫情影響下，國際船運不順，當時中油就有做有效運輸沙盤推演，針對不同情境有不同處理，這兩天都可以因應。



另對於加工食品倍暫停出口問題，王美花說，已經有跨部會討論，大陸在去年發布了新的規範，進口到大陸相關食品，有新的註冊制度，對台灣規定時間比較短，還不能網路要用書面，有跟相關公協會及廠商討論，如果廠商要補件，食藥署會統一處理，也持續作業當中。



農委會主委陳吉仲表示，大陸上周就有輸中食品、水產品跟農糧食品註冊問題，今天則針對白帶魚、竹筴魚還有柑橘類全面暫停輸入，如同經濟部所提，大陸去年針對全球所有國家包含台灣，只要輸出食品或是水產品，都需要注冊，對此WTO就有數十國家提出關切，透過國內行政措施，造成可能貿易障礙。



陳吉仲說，目前就是配合把相關資料提送給大陸，按照最近所公布的8月底前要補件仍然可以出口、新增沒有通過需要再重新提、日前海關總署匡列暫定停止出口等三大類所有漁船，以及跟茶葉、蜂蜜有關產品，會全力配合食藥署，把資料補齊，再次提交給中方，透過資料補正，可以順利輸出到大陸市場。



針對今天禁止的白帶魚跟竹筴魚，陳吉仲說，因為檢測出有新冠疫情陽性病毒，暫停全面禁止進口到中國大陸，這部分作法完全沒有依照國際規範，相關科學根據完全不符合科學方式，會透過食藥署平台具體反映。今天一早透過兩岸動植物檢疫平台，針對柑橘類理由，以有介殼蟲，全面停止進口，再次跟國際規範跟科學處理相違背，我方會立刻透過相關平台提出科學根據，希望中方如時回應，貿易才能正常。



而在三個品項中，陳吉仲說，柑橘類去年有8,000公噸到中國，出口值2.8億元；白帶魚出口9,000到10,000公噸、2.7億；竹筴魚4,000公噸、6,000多萬，暫停全面出口沒有因應措施，可能影響就是將近8億台幣，會確保不歸咎於人民因素，能夠價格穩定，農漁民不受影響。今起也將啟動新興市場外銷、既有市場擴充，並啟動所有內銷，包含加工，還有所有網路平台購買。



對於制裁品項跟數量，有沒有具體金額？行政院發言人羅秉成說，還在盤點跟釐清，中方跟我方有些出入，正在加緊盤點，公協會也跟業者說明跟溝通。被禁止中的部分業者，有些已經沒有議意願，或是認為手續繁瑣也覺得沒必要，自主轉離市場，基於商業判斷，都予以尊重。



羅秉成說，如果確實有影響，會予以輔導，包含補件，政府會協力幫忙，希望早日恢復跟獲准。其他受到損害，如果不是經濟因素而是政治因素，會去跟業者了解損害情形，給予相關協助。



陳吉仲則說，回到兩岸貿易技術層面，如果針對輸中政策，這部分是不會對產業影響。至於三個產品，白帶魚、竹筴魚還有柑橘類，外銷產值每年8億，沒有作為前提下才會有影響，在經產銷調節、開闊新市場、降低單一市場倚賴下，會讓農漁業永續，不會有太大損失。



王美花則說，加工食品狀況不明朗，還要掌握情形。



食藥署長吳秀梅說，在註冊文件部分會全力協助業者，大陸去年說期限到明年6月30日，今年3月卻通知6月30日就藥要完成相關文件註冊，比其他國家時間縮短，時間也更緊湊，希望跟其他國家一樣到明年，業者會有更多準備。同時會積極調查，有意願要輸中的業者都會協助。

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