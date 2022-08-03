詐騙簡訊好大膽 假冒國安基金

近期網路通訊軟體出現國安基金經理人傳簡訊給民眾的詐騙訊息，財政部3日指出，國安基金是內部單位，並不會以簡訊或通訊軟體辦理業務聯繫或對外提供訊息。

依國安基金設置及管理條例第16條規定，基金執行任務及操作計劃應行保密，相關人員及獲悉消息者違反規定，處7年以下有期徒刑，併科1千萬元以下罰金。

國安基金委員會也呼籲，任何寫著「國安基金經理人建議投資標的」等訊息皆為不實或詐騙資訊，民眾要提高警覺，切勿輕信上當。

若接獲無法確認的簡訊，可向內政部警政署「165」全民反詐騙網站或專線詢問。

（ 林昱均 ）

網路或簡訊投資詐騙無奇不有，現在連國安基金都被冒用來詐騙。國安基金員會在3日發出新聞聲明，內容和護盤完全無關，而是呼籲投資人小心，對詐騙集團冒用國安基金的手法不要上當。

例如，近來就有不少民眾接到國安基金名義的詐騙簡訊，像是自稱為國安基金的「經理人」，有急事相找，要求接獲簡訊的民眾依照所提供的line ID加入。

國安基金表示，近期網路通訊軟體出現國安基金經理人聯絡訊息等不實資訊，但國安基金並未以簡訊或通訊軟體辦理業務聯繫或對外提供相關訊息，且依該基金設置及管理條例第16條規定，基金執行任務及操作計劃應行保密，相關人員及獲悉消息者違反規定，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣1,000萬元以下罰金。

國安基金呼籲，上開訊息係不實資訊，請民眾提高警覺，切勿輕信上當，避免權益受損；倘接獲相關不實資訊，請向內政部警政署「165」全民反詐騙網站或專線詢問。

（朱漢崙）

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