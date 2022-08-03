陸禁輸入農產 陳吉仲：四手段協助度難關

面對大陸再禁柑橘類、白帶魚及竹莢魚輸入，農委會主委陳吉仲3日在記者會中，除指責大陸的這項決定將在國際貿易史上「留下一筆」外，也提出四手段保障農民權益，包括透過外銷、國內行銷、融資貸款以及不排在WTO訴諸爭端解決。

陳吉仲指出，大陸再禁柑橘類等輸入，對農漁民的影響總值估計達新台幣7～8億元，出口總量約為1.5萬公噸。

陳吉仲也向大陸喊話，希望能回到兩岸農產貿易的平台，以科學與國際的規範解決雙方的爭議，如果對方願意，農委會也樂意提供完整的相關資訊。

對大陸新增的禁輸入項目的影響面，陳吉仲一一指出，柑橘類每年生產品為46萬公噸，產值為156億元，出口量為1.3萬公噸，出口到大陸的量近8,000公噸，金額為2億7,000多萬元，占比6成，其中文旦占比最高，是立即會受到衝擊的項目。

陳吉仲說，白帶魚的產量為1～2萬公噸，每年出口約1萬公噸，100％銷往大陸，金額約為2.7億元；竹莢魚的產量則為1.6萬公噸，其中只有4～5,000公噸外銷，且大陸只占其中的4～5成，金額為6,000多萬元。

在大陸禁輸入下，陳吉仲指出，需要去化的量分別為柑橘類8,000公噸、白帶魚5,500公噸、竹莢魚1,000公噸，將透過四項措施以為因應，包括外銷策略：拓展新市場；國內行銷：強化加工，冷鏈等；融資貸款：提供農漁民相關周轉資金需求；國際貿易：透過WTO爭取我國權益。

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