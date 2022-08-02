裴洛西今會蔡英文 傳張忠謀、劉德音作陪

美國眾議院議長裴洛西2日晚間10點44分抵達松山機場，隨即下榻君悅酒店，預計3日上午9點拜會立法院，10點前往總統府拜會總統蔡英文，中午蔡英文在台北賓館舉行午宴接待。

據業內傳出，斐洛西會見蔡英文時，台積電創辦人張忠謀與董事長劉德音將一同與會，惟該訊息並未獲台積電證實，府方也未予證實。由於張忠謀曾五度代表台灣出席APEC會議擔任領袖代表，加上劉德音帶領台積電目前正是全球半導體供應鏈焦點，且正在進行美國新晶圓廠建設，雖無法確認兩人是否進府陪同或參與午宴座上賓，但業內覺得傳言可能性不低。

裴洛西為首位女性聯邦眾議院議長，這次訪問台灣，也是1997年金瑞契訪台後，25年來首位訪台的眾議院議長。訪團成員還包括眾議院外交委員會主席米克斯、退伍軍人事務委員會主席高野、財政委員會副主席戴爾班、經濟與消費者政策小組委員會主席克利什納穆希、及眾議員金安迪。

由於裴洛西長年關注人權議題，也曾在天安門舉布條抗議，被北京政府遣返，因此本次訪台行程引起國際關注，台灣未被列在正式出訪行程中，裴洛西來台後行程也保密到家，僅確定3日上午將先後拜會立法院和蔡英文，立法院各黨團幹部也都接到開會通知。

據悉，甫自歐洲返國確診隔離出關的游錫堃會親自在立院會客室接待裴洛西訪團，受矚的是，游隔離未滿7天仍在加強版集中檢疫所，外傳疫情指揮中心已研擬解套方式，對此，發言人莊人祥表示，原則都依相關防疫規定來辦理。提前解隔包括連續兩次快篩陰性等方式。

外傳裴洛西訪團3日下午2時前往景美人權文化園區，且裴洛西赴台北賓館前可能會與媒體記者互動、接受提問，下午在景美人權文化園區時，她將與在台的大陸維權人士見面，目前在台的大陸維權人士有吾爾開希、吳仁華等，及曾被中共政權綁架的銅鑼灣書店老闆林榮基、遭中國關押多年NGO工作者李明哲等人，都可望出席。

裴洛西訪台的消息經外媒披露後，北京方面開始在東南沿海實施軍演，前國務卿龐培歐更發文表示，他願意陪裴洛西一起訪台。