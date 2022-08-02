電信業創舉 中華電六都設教保中心

總統親自站台，盼帶動更多公部門與企業跟進

中華電信2日宣布於台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市六都設立9處16班職場互助教保服務中心，成為首家設立職場教保中心的電信業者。

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌2日親自為職場互助教保服務中心開幕站台。蔡英文強調，台灣面臨少子化挑戰，政府除要減輕年輕人生育壓力，這幾年也持續推動「0到6歲，國家跟你一起養」政策。中華電信互助教保服務中心的成功，可以帶動更多公部門跟企業一起跟進，創造多元的友善職場環境，不僅讓更多的職場爸媽安心工作，也可讓小孩子們得到最好照顧、快樂學習。

中華電信董事長謝繼茂表示，六都共設立9處16班職場教保服務中心，可容納418位孩童，且大多設立在熱門地段，報名相當踴躍，例如台北市設在仁愛路中華電信服務大樓僅開放60個名額，卻吸引300多位孩童報名，中籤率約僅2成。

謝繼茂強調，中華電的專長在資通訊領域，雖然教保不是中華電信的專長，但特別邀請專家指導，並設置了「千里眼」及「i寶貝智慧聲控服務」等軟、硬體設備，確保孩童托育安全，透過智慧音箱說故事、聽兒歌、提醒代辦事項、分班推播等各種生活資訊推播，打造E化學習環境。

另外，謝繼茂透露，中華電信的薪資可能比不上高科技大廠，但是積極打造幸福職場，近期徵才更吸引不少原本在台積電等科技大廠工作的員工跳槽。

中華電信今年年初推動全新育嬰工時制度，讓育有3歲以下幼兒的員工，每天可減少1小時的工作時間，薪資照給且不影響全勤及考績，近日亦宣布推出優於法令的育兒福利，將「陪產檢及陪產假」由7天增加為10天，同時進一步加碼向勞動部申請獲得之「產檢假」、「陪產檢及陪產假」企業薪資補助，全數回饋給提供證明之員工。

為讓員工兼顧家庭、安於工作，中華電信自95年實施育嬰留停兩年，期間除前半年可領法令保障的勞保投保薪資8成薪以外，更大方發出後續期間的勞保薪資5成的育兒津貼福利。