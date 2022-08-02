影》裴洛西抵台 粉紅套裝現身

民主黨美國眾議院議長裴洛西搭乘代號SPAR19軍機，已於於晚間22點42分抵達台北松山機場，外交部長吳釗燮、AIT台北辦事處處長孫曉雅前往接機。

在裴洛西班機即將抵達台灣時，共軍出動蘇-35戰機，飛越海峽中線。

裴洛西搭乘的班機特別繞過南海，從菲律賓東部海域轉向北上，經過我國東部海域後轉入松山機場，外媒傳聞有多架美國軍機自沖繩基地升空護航。

（彭媁琳）

眾所矚目的美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）亞洲行，她所乘坐的「SPAR19」波音C-40C運輸機，稍晚將降落松山機場。裴洛西預計明天將拜會總統蔡英文、立法院長游錫堃等人，並走訪景美人權園區。松山機場現場最新情況，透過直播帶您掌握。

（中時新聞網 王柏文）

粉紅色套裝顯眼 裴洛西終於抵台

民主黨美國眾議院議長裴洛西搭乘代號SPAR19軍機，已於於晚間22點42分抵達台北松山機場，外交部長吳釗燮、AIT台北辦事處處長孫曉雅前往接機。裴洛西下機時穿著粉紅色套裝，配戴口罩，雖然天色昏暗，仍然非常顯眼。

裴洛西訪問團成員還包括眾議院外交委員會主席米克斯、退伍軍人事務委員會主席高野、財政委員會副主席戴爾班、經濟與消費者政策小組委員會主席克利什納穆希、眾議員金安迪。

裴洛西預計3日上午9點拜會立法院，並發表公開談話，10點赴總統府拜會總統蔡英文，蔡英文於台北賓館設午宴款待。

3日下午2點，裴洛西前往景美人權文化園區，將在此會見兩岸三地的民運人士，接著於下午5點搭機離台。

（彭媁琳）

AIT：討論美台關係、疫情

美國在台協會（AIT）發文表示，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi；民主黨籍加州），眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks；民主黨籍紐約州），眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano；民主黨籍加州），眾議員戴爾本（Suzan Delbene；民主黨籍華盛頓州），眾議員克里什納莫迪（Raja Krishnamoorthi；民主黨籍伊利諾州）以及眾議員安迪‧金（Andy Kim；民主黨籍紐澤西州）於2022年8月2日至3日訪問台灣。

AIT指出，此訪問行程為國會議員出訪印太地區的一環，本次國會訪問團將與台灣資深領袖會面討論美台關係、和平與安全，經濟成長與貿易、新冠疫情、氣候危機、人權、民主治理以及其他與雙方利益相關的重要議題。

（彭媁琳）

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