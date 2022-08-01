美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）搭乘專機1日凌晨降落「亞洲行」首站新加坡，後續是否訪台備受關注。美國有線新聞網（CNN）1日引述台美官員透露，裴洛西確定將訪台。另有外媒指出，裴洛西預計2日晚間或3日上午抵達台灣，將會見總統蔡英文與國安會高層。

對此，府院低調不予證實，外交部也表示，沒有進一步消息，也沒有其他評論。蘇揆重申，對外國的貴賓朋友來我國訪問，表示熱烈歡迎，外賓的來訪都會做最妥善安排，而相關時間期程等，尊重訪賓的規畫。

CNN報導，台灣高層官員與美國官員皆指出，裴洛西「亞洲行」確定納入台灣，且於本周到訪。消息指出，裴洛西極有可能在台灣過夜，但抵達時間和下榻地點尚未確定。此外，美國國防部正密切監控中國在區域內的軍事動作，以維護裴洛西出訪安全。

華盛頓郵報專欄作家羅金（Josh Rogin）則發推文表示，裴洛西結束新加坡行程後，將前往馬來西亞，隨後即可能訪問台灣，預計於2日晚間或是3日上午抵台，並下榻信義區或中山區的五星級飯店。

裴洛西辦公室31日公布，其率領5位民主黨眾議員組成的國會代表團將先後訪問新加坡、馬來西亞、韓國及日本。裴洛西1日抵達新加坡後，拜會新加坡總理李顯龍和總統哈莉瑪（Halimah Yacob）。

中國外交部發言人趙立堅1日表示，中方近來已經多次向美方表明堅決反對裴洛西長赴台的嚴重關切和嚴正立場，強調裴洛西如赴台將導致嚴重後果，中方正嚴陣以待，中國人民解放軍絕不會坐視不管。

政大國際事務學院全球及區域風險評估中心主任黃奎博指出，目前雖未見真正台海軍事危機輪廓，但導火線的線頭似已被拉出來了，這也就是為何在美國智庫及主流媒體，有許多不樂見裴洛西趁這次亞太行順訪台灣的聲音，而美國行政部門也未表達公開力挺的態度。