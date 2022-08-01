苗豐強：電價再漲 會造成民怨

9月將再召開電價審議委員會，工總理事長苗豐強1日直言，電價若再漲，「真的會造成民怨。」副理事長林明儒也說，若要讓台電不虧損，恐還要再調漲4次，「這一定會造成很大民怨，台灣電費一定會變成全球最高單價國家。」



對此，經長王美花1日表示，國際燃料成本價格飆漲，不只是台灣漲價，全世界都在漲，為了因應能源價格問題，發展綠電才是解決產業需求。



工總1日發布工總白皮書，會中針對媒體詢問有關電價調漲議題，苗豐強直言，電價的調漲，「對產業來講，是個很大的傷害，因為什麼都在漲，不只是電。」如果9月電價審議委員會決議電價再次調漲，「真的是會造成民怨」。



苗豐強說，6月底決定調漲電價是因台電、中油虧損，但台電、中油的虧損，只是調漲電價是解決不了問題的，因此建議，政府應該設立平準基金，協助台電、中油解決現金流問題，度過難關。



林明儒也說， 6月電價調漲，是由產業界承擔，非常不公平，以台電虧損近1,500億元計算，政府能源政策又不調整，恐怕得再調漲四次，才能讓台電不虧損，「但這一定會造成很大民怨」，且台灣電費一定會變成全球最高單價國家。



針對工總意見，王美花1日出席台電活動會前受訪指出，過去一年國際燃料價格大漲，經濟部本就有設立電價平準基金，過去面對燃料價格上漲還有餘裕，但這次國際燃料劇烈波動無法支應，因此讓用電大戶調漲15％，但跟全世界相比，漲幅仍屬偏低，企業在國際上設廠也都能感受到，台灣的電價在國際上是數一數二的低。民生電價不調漲是因怕影響通膨問題，才做不同的處理。



至於能源配比，王美花說，綠電搭配燃氣與儲能，就是基載電力搭配再生能源，這部分經濟部會謹慎處理，且未來RE100讓企業都需要綠電，台灣又是外銷導向，因此需要大量綠電，綠能的發展是台灣必經之路。