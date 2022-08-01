籲重啟對話 工總：兩岸需要的不是火藥桶

面對兩岸敵意螺旋不斷上升，工總1日發布最新白皮書直指，兩岸之間需要的是更多的潤滑劑，而不是「火藥桶」，應努力找到方式對話，而不是因堅持意識型態而對抗，面對兩岸現況，工總建議「民間先行、政府支持」，先從產業層面交流將有助於營造友善氣氛，或許可以做為破冰的起手式。



面對嚴峻的兩岸關係，工總白皮書強調，要在確保我國主權完整的前提下，「能戰也要能和」，重啟兩岸對話，恢復民間互動交流，減少對情勢的誤判，才能使台灣在和平局勢下持續穩定發展，並促成區域的穩定和平。



政府的兩岸政策，向來是工總會員不滿意度最高的一項。「重啟兩岸對話」這項建議，自2016年以來，年年提，年年不滿意度創新高，滿意度只有4.8％。



工總理事長苗豐強指出，台灣出口到大陸的金額為1,800億美元、從大陸的進口則為800億美元，淨收入是1,000億美元，是RCEP各國總數再多30％，從數學來看，兩岸都應保持一個非常好的溝通平台。



苗豐強說，工總一直以來秉持「把政治撇開」、從產業角度尋求技術、生產合作、分享的平台。工總白皮書也指出，為緩解兩岸緊張情勢，在不涉及政治立場及影響國安前題下，聚焦經貿、民生議題，是兩岸重啟溝通最佳途徑，在作法上，建議以「民間先行、政府支持」方式進行。



工總白皮書特別以日本為例，今年適逢日本與中國大陸建交50週年，日本政府決定委請日本最大工商團體「經團連」設立任務型執行委員會，促進日中交流，期盼透過產業交流達到讓日中關係和緩、擴大雙方經貿交流，營造雙方友好關係與氛圍。過往日中重要歷史場合，經團連皆成立促進日中交流執委會，從經濟與產業層面著手，和緩日中關係。



工總白皮書強調，產業界長久以來專注生產，不涉及政治事務，因為深信產業專注於經濟發展，帶來效益有助於解決政治分歧，從產業層面交流將有助於營造友善氣氛。