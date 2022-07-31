財部開發AI平台 查52萬戶包租公

財政部查核租賃所得（租金）採三階段計畫，第一階段已針對囤房大戶查核；第二階段現針對五戶以上囤房族發函輔導，預計2023年底完成。第三階段則是運用大數據與AI稅務工具，自2024年後全面清查我國52.6萬戶囤房族包租公。

依財政部今年房屋稅籍歸戶統計，我國有52萬5,925人持有非自用住宅（排除自住、共有、出租、營業等），也就是名目上為非自住用途的住宅，為潛在包租公出租標的。

我國房屋租賃市場龐大，內政部次長花敬群曾說，目前台灣的租屋家戶約100萬戶。另以每戶每年租金10萬元估算，全台住宅租屋市場規模至少有1,000億元，惟多數皆未申報課稅，內政部現以租金補貼、公益出租人減稅措施等提供租屋市場透明化誘因。

為掌握地下經濟稅基，財政部同步啟動三階段專案查核，首先我國近一年已針對1,734位囤房大戶（持有非自住住宅十戶以上）租賃所得完成第一階段查核，依財政部統計，其補稅案件為1,006件，補課9,944萬元，平均每件補稅金額為9.88萬元。

但財長蘇建榮公開喊話：「查核專案不只十戶以上，一定會繼續往下查。」目前財政部採全面查核態度，除內政部推動的「公益出租房東」外，其餘皆為查稅對象。

因應擴大稽查，財政部自2021年底掌握五至十戶非自住住宅房東啟動第二階段專案查核，總計約7,700人首當其衝，查核期間至2023年底，近期部分房東已收到輔導函與稅單。

展望未來第三階段，剩下的包租公多達逾50萬人，財政部將使用大數據與AI查稅工具，目前已在平台研發階段，最快2024年施行。

財政部預計將參考租金市場揭露資訊、查核五戶以上與囤房大戶查核案例，由賦稅署、財資中心、統計處等合作設置AI平台並建立逃稅者模型，從金流、資訊流、市況找到類似案例，再由稅務人員針對潛在包租公案例集中火力查核。