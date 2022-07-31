Q1預售屋交易 逾半課45％重稅

財政部賦稅署指出，今年首季我國約有4,600件預售屋交易案件，課稅金額約7.53億元，其中超過半數預售屋交易（2,338件）皆為持有兩年內出售，適用45％稅率，稅額約6.13億元，等於超過一半預售屋交易皆適用短期重稅。預估因應預售屋換約限制條款即將立法，第二季交易件數恐更高。

若以近三季資料相互比較，2021年的第三季、第四季預售屋交易案件分別為2,526、4,504件，今年第一季為4,600件，其中適用短期重稅的45％稅率案件數依序為1,204件、2,152件、2,338件，可明顯看到預售屋短期交易件數逐季成長。

短期重稅案件占比維持在4成6以上水準，從2021年第三季47.7％、第四季46.7％，今年第一季高達50.8％多出近四個百分點，預料應與內政部推動預售屋限制換約轉售條款的預期心理有關。惟首季並未包括4月宣布紅單交易納入房地合一2.0課稅的統計。

官員表示，我國自2021年7月起施行房地合一2.0，課稅標的納入預售屋，但預售屋蓋好之後即為成屋，依現行規定，持有期間會「歸零」從頭計算，也就是改以成屋期間計算持有年度。

市場上多數預售屋興建期間為二年內，投資客如要以預售屋型態脫手，除非工程期間延宕拖過兩年以上，否則大多會落入持有二年的短期課重稅範圍內，適用房地合一最高稅率45％。

行政院自今年4月7日拍板「平均地權條例修正草案」設置預售屋限制換約轉售條款，內政部次長花敬群近日強調，現為最佳修法時機，最快下半年將推動修法，為預售屋最大震撼彈。若完成三讀，未來個人將預售屋交易換約給三等親以上親屬或他人，將按交易戶數裁罰50～300萬元。

展望今年第二季與下半年，官員也表示，因應政府限制換約、升息等政策，市場預期心理影響，可能導致預售屋短期交易件數再度增加，像房市一度傳出預售屋拋售潮，惟具體仍要觀察實際成交量能。