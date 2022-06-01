55億振興國旅 7月15日上路

交通部1日與觀光業者就爭取55億元觀光振興方案座談，交長王國材原則敲定，將提前在7月15日上路，其中高達51億元將全數用於刺激旅行業、旅宿業，另4億元則撥給觀光遊樂業，國旅自由行每房每晚最高將補助1,300元。

交通部1日邀集觀光產業座談，針對向行政院爭取55億元觀光振興方案和產業界座談。會後觀光局長張錫聰表示，國旅振興方案，包含團體旅遊、自由行等，交通部同意提前7月15日上路，實施至12月15日截止，相關要點6月中旬對外公布。

在旅行業獎勵團體旅遊部分，張錫聰說，只要特色團遊規劃每團15人以上，旅遊天數為2天1夜以上，每團可補助2萬元外，另提出7項加碼條件，如行程符合「全程聘用同一名無雇主導遊或領隊擔任隨團服務人員」、「原住民地區使用當地導覽解說人員」等加碼條件，均可獲得額外補助，每項加碼補助5,000、每團補助上限3萬元。此外，旅行業若租用評鑑乙等以上遊覽車，公路總局會額外給遊覽車業每日1,000元至2,000元補助。

目前旅行業補助分為兩階段，第一階段自2022年7月15日起至9月30日止，第二階段自2022年10月1日起至12月15日止，觀光局初步規劃每家旅行社在兩階段共可爭取35團特色旅遊。

住宿補助部分，張錫聰說，民眾只要在平日入住可享每晚800元補助，針對有環保標章、星級旅館、好客民宿、自行車友善或打完三劑疫苗旅客會加碼500元，最多補助1,300元，並且有相關行銷措施配合。至於如何核銷經費，他強調，會以業者方便、旅客方便、核銷方便為最重要考量，用身分證就可驗證，但若預算用完，就會停止相關補助，因此「先住先贏」。另國人於平日前往主題樂園，將可享票價3折優惠入園。

1日的座談會上，旅行業者提出四大訴求，包括55億元振興經費中旅行業至少需分配35億元、特色旅遊剩餘款延長至7～8月、解除出入團禁令、解除疫苗三劑令等。旅行公會全聯會理事長蕭博仁會後受訪表示，現在雖有特色團遊補助，但在疫情下，根本出不了團，讓業者看得到，吃不到；另暑假為旺季，盼振興措施提前7月15日實施。