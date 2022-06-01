PMI、NMI警報大響

中華經濟研究院1日發布5月台灣製造業採購經理人指數PMI為53.5、台灣非製造業經理人指數NMI為45.1，雙雙重挫至近2年新低，且分別呈現最慢擴張、最快緊縮的不利態樣。

中華經濟研究院長張傳章表示，大陸封控、歐美升息和高通膨等衝擊經濟的因素愈見擴大，各項產業景氣下修力道猛烈，各項指標近乎全面大跌。

中經院指出，5月台灣PMI為53.5，是連續23個月呈現擴張（高於50），但指數已連四個月下跌，同時出現2020年7月以來最慢擴張速度。5月台灣非製造業經理人指數NMI，指數驟跌10.0個百分點至45.1，且中斷連續10個月擴張轉為緊縮，為2020年5月以來最快緊縮速度。

至於5月NMI的四項組成指標，攸關國內就業市場走向的人力僱用為2021年7月以來首次呈現緊縮，指數跌至49.3。八大產業中，住宿餐飲業自4月的37.5再度重挫至15，其中以商業活動、新增訂單直接跌到0最為慘烈。

中華經濟研究院助研究員陳馨蕙指出，最近每日確診人數近10萬，民眾縮衣節食、自我隔離，民生消費疲弱，且近兩年來疫情左右住宿餐飲業，商業活動訂單起伏很大，業者也看不到未來6個月的景氣。

張傳章表示，製造業和長三角供應鏈關係緊密，廠商看未來6個月景氣趨向「保守、再保守」，但是不是需求端所造成的還需要觀察，特別是大陸最新的公布PMI比預期好，慢慢解封下景氣會好轉，尤其電子暨光學業的生產仍在持續，且台灣本土疫情若能逐漸降溫，政府振興措施帶動下半年的報復性消費可期。

中經院分析，5月PMI調查結果有三個數據應特別注意，一是領先反應景氣動態的新增訂單指數已連續2個月緊縮，指數續跌2.1點至45.6；二是生產指數在連續兩個月擴張速度趨緩後，指數續跌2.3點轉為緊縮，指數為47.9；三是對於未來6個月展望，5月指數再重跌8.9點至44，為2020年8月以來首次呈現緊縮。

陳馨蕙指出，俄烏戰爭開始時，有製造業者說拿到轉單紅利，但經歷大陸封控下的供應鏈中斷後，轉單紅利早已消散，甚至因台灣本土疫情擴散，進一步惡化成人力僱用與調度的困難。