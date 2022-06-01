台美啟動雙邊貿易協定談判

台美經貿關係獲重大突破！行政院政委鄧振中1日與美國貿易副代表畢昂奇（Sarah Bianchi）線上視訊對話，雙方宣布即刻啟動「台美21世紀貿易倡議」，台美雙方首度同意就貿易協定內容展開談判，並決定6月底在華府舉行首次會議，內容涵蓋中小企業、貿易便捷化等11項議題，將以堆積木策略，促成「台美雙邊貿易協定」（BTA）的簽署。

儘管這項倡議涵括印太經濟架構（IPEF）四大支柱的全數內容，但鄧振中強調，我國將持續爭取加入IPEF，此倡議和爭取參加IPEF並行不悖、相輔相成。他說，印太架構有四個支柱，除含括貿易支柱，也觸及其他三項，如供應鏈、減碳、反貪汙等。

行政院1日晚間舉行深化台美經貿關係重大成果記者會，鄧振中說：「我等這天等了30年」，主因過去美方未曾同意和台灣啟動如BTA等級的「協定」談判，這是歷來首次台美要啟動經貿倡議，且要啟動正式的貿易協定談判，也是台美經貿關係重大里程碑。

鄧振中表示，該倡議會自11個議題展開談判，包含貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業、非市場政策等。首次會議將於本月底在華府舉行，他會和美貿易代表戴琪採面對面形式會談，屆時11項議題不必然會逐項簽署協定，會視重要性及範疇決定簽署一項或多項協定，最終會彙整在BTA裡，例如數位貿易協定各國都在洽簽，傾向台美會簽署數位貿易協定。

鄧振中說，這項倡議因拜登政府沒有獲國會關稅談判授權，但已涵蓋雙邊貿易協定所有重要成分，可以促成簽署台美BTA，未來一旦時機成熟，完成關稅減讓協商，即可完成我方期待的「台美自由貿易協定」（FTA）。

鄧振中並表示，該倡議會讓台灣跟全球經濟連結，加速多邊跟雙邊經貿協議談判；同時，相信這個談判結果，為未來台美奠定可長可久基礎，是歷史性重大突破。然而，該倡議廣泛且深入，也需要耗費一定的時間跟人力。

經長王美花說，經濟安全跟國家安全同等重要，未來會與行政院經貿談判辦公室進行跨部會的討論，來研究相關內容對產業界的利弊得失。她也提到，1日下午和副院長沈榮津已分別致電工商團體負責人，工商界人士都高度支持這項倡議。