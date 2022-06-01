台美21世紀貿易倡議啟動 含11議題談判

台美經貿關係有重要進展！行政院發言人羅秉成1日上午證實，行政院政委鄧振中今將與美國貿易副代表畢昂奇（Sarah Bianchi）針對台美貿易關係進行視訊對話。行政院晚間指出，雙方即起啟動「台美21世紀貿易倡議」，包含11個議題談判。將於6月底在華府舉行首次會議。

行政院1日晚間8時30分舉行「深化台美經貿關係重大成果記者會」，由行政院發言人羅秉成主持，政委鄧振中、外交部長吳釗燮、經濟部長王美花出席。

羅秉成說，台美雙方已取得共識，公開發布台美21世紀貿易倡議，以具體行動，深化台美雙邊經貿關係。

鄧振中說，台美雙方在今視訊會議裡確認要啟動經貿倡議，根據該倡議，台美雙方啟動貿易談判，以便未來有高標準、具有經濟利益貿易協議。

鄧振中說，在這目標下，首先要開始11個議題談判，包含貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業、非市場經濟等。第一次會議，將於本月底在華府舉行，採面對面形式，屆時可能是跟美國貿易代表戴琪，或是跟其他貿易代表。

鄧振中說，他等這天等了30年，今天倡議啟動，目標就是啟動談判，希望雙方同意狀況下，簽署一項跟多項貿易協定，對BTA跟FTA更有幫助。

鄧振中說明該倡議的七大意義，包含多年來跟美國的貿易談判，現在正式進行；相信這個談判結果，為未來台美奠定可長可久基礎，有更大經貿空間，是歷史性突破。

鄧振中說，談判議題很廣泛，未來會與時俱進，擴大範圍；此外，拜登政府沒有關稅談判授權，倡議將推動協議簽署，涵蓋區域貿易協定所有重要成分，一旦時機成熟，可以完成台美自由貿易協定。

鄧振中也說，該倡議廣泛而且深入，需要耗費時間跟人力一定超越以往處理台美經貿關係精神；另外也會尋求政府各部會、民間企業、智庫等意見，爭取台灣最大利益。

鄧振中還說，該倡議會讓台灣跟全球經濟連結，加速多邊跟雙邊經貿協議談判。

至於跟美國印太經濟架構有無關聯？鄧振中說，該倡議跟爭取參加印太經濟架購是並行、相輔相成，會持續爭取參加印太架構。

鄧振中說，印太架構有四個支柱，這個倡議包含貿易支柱所有內涵，也觸及到其他三項，例如供應鏈、減碳、反貪汙等，都已經跟美國有相當合作關係，會利用相輔相成關係，繼續推動參加IPEF。

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