觀光振興7/15實施 每房最多折1,300元

全台疫情進入高原期，民眾自發性防疫措施，讓觀光業者陷入苦撐。交通部向行政院爭取55億元經費要振興觀光業，交通部1日與觀光業者座談，敲定補助時間，將在7月15日實施至12月15日為期半年。觀光局長張錫聰表示，補助提早實施已經獲得共識，相關要點會在六月底前公布，希望可以活絡觀光市場。

交通部長王國材1日與旅行業、旅宿業等業者座談，討論紓困及振興措施規劃。在獎勵團體旅遊部分，特色團遊基本團符合條件可補助2萬元，業者推出的團遊行程如能符合7項加碼條件，每項可補助5,000元，最高每團可以補助3萬元。此外，旅行業若租用評鑑乙等以上之遊覽車，公路總局給遊覽車業每日1,000元至2,000元補助，最高可補助3日。

在住宿補助部分，張錫聰說，旅宿業的補助措施跟原先相去不遠，自由行民眾只要在平日住宿可有一次每晚800元補助，針對有環保標章、星級旅館、好客民宿、自行車友善或是打完三劑疫苗者會加碼500元，最多補助1,300元，會有相關行銷措施配合。

中華民國旅行商業公會全國聯合會理事長蕭博仁上午指出，政府原先規劃振興措施9月中上路，但觀光業已經在「加護病房」，希望爭取提早上路。旅行業者提出四大訴求：55億元的振興經費中旅行業至少需有35億元、特色旅遊剩餘款延長、解除出入團禁令、解除疫苗三劑令。

至於55億元的經費如何使用？張錫聰回應，目前仍未確定，因為旅行業的補助項目包含遊覽車業較為複雜，還需要評估。國旅券剩餘款項作為特色旅遊也會納入評估，將視六月執行狀況決定如何處理剩餘款項。

他也說，疫苗三劑令的問題會向指揮中心轉達業者意見，目前採用鼓勵性質，打滿3劑可以加碼補助。補助部分，觀光局會以業者方便、旅客方便、核銷方便為最重要的考量，用身分證就可以驗證。

特色團的基本條件為每團15人以上，旅遊天數為2天1夜以上，並住宿於合法旅宿業，且使用合法交通工具，另外要符合以下任2項行程條件：

國家風景區管理處遊憩據點。 觀光遊樂業。 本局公布之百大經典小鎮。 標章溫泉。 經濟部公告之觀光工廠或創意生活產業。 文化部及各縣市所屬展館(如博物館、文化部輔導之地方文化館)。 農業委員會公告之休閒農場。 原民會推薦之部落旅遊場域。 客委會推薦之客庄小旅行。 環境保護署公告之環境教育場所。 國軍退除役官兵輔導委員會所屬農林機構。 金門縣、連江縣、澎湖縣、屏東縣琉球鄉、臺東縣綠島鄉或臺東縣蘭嶼鄉等離島地區。

加碼7項條件為：安排國家綠道、16條多元自行車路線、3天2夜以上等行程、入住星級旅館、旅遊期間為周一到周四、全程聘用同一名無雇主導遊或領隊擔任隨團服務人員、原住民地區使用當地導覽解說人員。

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