台企不畏經濟逆風 近七成對併購展信心

根據《2022台灣併購白皮書》揭露，2021年全球併購交易總額較2020年成長約63％，以4兆5,840億美元創下新高，交易件數亦上升至53,484件，較2020年成長約18％。台灣部份，2021年台灣併購交易件數115件，創下史上新高，其中有6筆逾10億美元的併購案件，帶動交易總額達162億美元，較2020年成長53％，創下2017年以來新高紀錄。

普華國際財務顧問公司董事長劉博文表示，2021年全球各地逐漸從疫情影響下復甦，疫情下許多產業面臨洗牌，具備數位科技與創新商業模式之企業掌握優勢，加速併購以擴大業務與規模。台灣企業也有意願透過併購以聚焦核心業務市場、跨入目標產業、及佈局國際，善用外部成長取得優勢競爭地位。

台灣併購與私募股權協會1日舉行「2022台灣產業併購與轉型論壇」線上會議，資誠聯合會計師事務所、普華國際財務顧問公司共同執行的《2022台灣併購白皮書》同時發布，今年白皮書亦首度採問卷調查方式，取得更多台灣企業領導人對於台灣併購市場之未來展望、趨勢看法，並了解併購市場之發展走向。

台灣併購與私募股權協會理事長陳其宏表示，回顧2021年全球併購市場活動，延續2020下半年後的強勁動能，併購投資活動持續積極進行。可以預期，在全球疫情逐漸穩定之際，全球併購市場將可望維持熱絡發展。

陳其宏指出，隨著新科技應用成為疫情後經濟復甦的關鍵要素，如何透過有效的投資併購策略提前佈局，同時善用併後整合策略創造併後交易價值，是台灣企業最迫在眉睫的重要課題。

業者調查問卷也顯示，台灣企業對於併購市場並未因今年本土疫情再起而放緩。劉博文指出，台灣企業顯示不畏經濟逆風，67％對2022年併購市場更為樂觀，59％企業認為2022年整體併購交易價格將提升。

此外，面臨通脹壓力及央行升息等不確定因素，台灣企業仍對2022併購市場展現高度信心，受訪者對2022年併購市場仍保持樂觀態度，67％受訪者認為市場活絡程度將提升或大幅提升。

對於目標併購市場，受訪台灣企業回應，絕大多數仍以對國內併購為主要目標，其次為東南亞國家及美洲地區，對中國大陸之併購興趣則減少。企業領導者對台灣境內標的公司仍為第一選擇，東南亞國家則憑藉強勁經濟成長與人口資源優勢，成為國內企業進行跨國併購的第二名，第三名則為美洲地區。而中國大陸因中美貿易衝突、人力成本上升及疫情停工衝擊等因素，排名下降為第四名。

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