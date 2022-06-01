6/1疫情｜本土+88,247例 死亡122例

中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增88,293例COVID-19確定病例，分別為88,247例本土個案及46例境外移入(31例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增122例死亡。

指揮中心表示，今日新增之88,247例本土病例，為42,365例男性、45,861例女性、21例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(14,894例)、臺中市(11,511例)、高雄市(11,499例)、桃園市(9,568例)、臺南市(7,634例)、臺北市(7,480例)、彰化縣(4,852例)、屏東縣(3,177例)、新竹縣(2,527例)、新竹市(2,008例)、苗栗縣(2,008例)、雲林縣(1,852例)、宜蘭縣(1,622例)、南投縣(1,496例)、花蓮縣(1,493例)、基隆市(1,423例)、嘉義縣(1,226例)、臺東縣(902例)、嘉義市(677例)、澎湖縣(215例)、金門縣(131例)、連江縣(52例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增122例本土病例死亡個案，為67例男性、55例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、115例具慢性病史、55例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月4日至5月30日，死亡日期介於5月15日至5月30日。

指揮中心說明，今日新增46例境外移入個案中，為25例男性、21例女性；年齡介於未滿10歲至90歲以上，分別自美國(2例)、菲律賓及西班牙(各1例)移入，另42例感染國家調查中。入境日介於今年5月30日至5月31日。

指揮中心統計，截至目前國內累計11,268,682例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,154,046例排除)，其中2,121,231例確診，分別為13,034例境外移入、2,108,143例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計2,377例COVID-19死亡病例，其中2,362例本土，個案居住縣市分布為新北市973、臺北市573例、臺中市110例、基隆市106例、桃園市90例、高雄市87例、臺南市66例、彰化縣61例、宜蘭縣53例、花蓮縣48例、屏東縣46例、雲林縣33例、臺東縣29例、新竹縣22例、嘉義市及南投縣各16例、嘉義縣14例、苗栗縣12例、金門縣及新竹市各3例、澎湖縣1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

（工商時報 李青縈）

2染疫嬰家中死亡 首見才滿月就病歿

中央流行疫情指揮中心今天公布國內本土新增88247例、46例境外、死亡新增122例，死亡案例中，新增2例幼兒，分別為一個月、五個月大，都在家中死亡，為目前年紀最小死亡個案。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，1個多月大的男嬰為早產兒，有肺部疾病，同住家人有人確診，5月24日發燒，未就醫，25日早上家長發現嬰兒昏迷無反應，且缺氧全身發紫，由警察協助陪同到醫院採檢PCR陽性，且無生命跡象，當天經司法相驗，開立診斷書 ，為新冠病毒感染，也有呼吸衰竭。

指揮中心表示，目前這案是否有照顧部分，已經報社工，也有請社政、警政共同協助釐清

另一名為印尼籍5個月大女嬰，由外籍媽媽同為外籍的友人照顧者照顧，5月14日女嬰發燒至38度，由照顧者協助快篩陽性，沒有就醫，餵食退燒藥，15日上午女嬰兒昏迷，缺氧發紫，由照顧者送醫，送醫後已經沒有生命跡象，檢驗確診。行政相驗開立診斷書新冠肺炎併心肺衰竭。

重症部分，今天新增一名9歲男童腦炎，本身沒有慢性病史，5月29日發燒39~40度，快篩陽性，後來出現抽搐、意識變化，家長帶到急診是，懷疑腦炎使用瑞德希韋、類固醇、降腦壓藥與抗癲癇藥物，沒有住進加護病房，沒有使用氧氣，目前生命徵象穩定。

兒童染疫重症至今累積29名，包含死亡12名。重症中有15人腦炎，其中5人死亡。

（中時 鄭郁蓁；中時新聞網 何立雯）

兒科醫嘆「小病人變多了」 批大型接種站：根本病毒培養皿

疫情指揮中心近日宣布在6都設置兒童疫苗大型接種站，小兒科醫師張博揚表示，許多兒童在學校打完新冠疫苗兩天後就確診，接著全家染疫，認為學校打疫苗都會造成感染，更何況大型接種站，他批評「根本是病毒培養皿」。

張博揚今（1）日於診所粉專指出，兒童在學校打完輝瑞／BNT疫苗後，隔兩天就開始出現發燒，經篩檢後陽性確診，直言「這樣的小病人真的不少」，接著沒多久就發生全家一起感染了，「難道是打完疫苗後抵抗力變低嗎？」

張博揚認為，在學校打疫苗都會造成感染，更何況是大型接種站，他搖頭表示「不是我在說，搞大型接種站的，群聚打疫苗根本是病毒培養皿」。

事實上，北市長柯文哲也曾批評「大型接種站是很白癡的命令」，認為在學校就能接種完成，不需要特意到接種站施打，以台北市兒童疫苗接種站設在自由廣場來說，目前也是車來速大型篩檢站，現場有很多快篩陽的民眾，不建議家長帶孩子到自由廣場打。

對此，衛福部醫福會執行長王必勝回應，雖然都是「自由廣場」，但兒童疫苗施打站與原先車來速採檢確診給藥站有很明確的動線區隔，也有很遠的距離。兒童疫苗施打站設置於「自由廣場中正紀念堂1樓室內」，動線好、空間寬廣，規劃由信義路大忠門進入，更強調「熟悉台北市的人都知道自由廣場好大」。

（中時新聞網 楊雅婷；中時 范揚光）