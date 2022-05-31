6/1起抵台全面唾液採檢 落地後留心勿飲食

中央流行疫情指揮中心今（31）日表示，因應國際及國內疫情變化，我國際機場防疫自主防護能力已提升，且為妥適調配醫護檢驗資源，宣布暫停自歐洲、中東、韓國及東南亞/印度航班「落地採驗」措施，自今（2022）年6月1日零時起（航班抵台時間），自國外入境之所有旅客，抵台時請於機場採集唾液檢體，以進行病毒核酸檢驗（PCR），旅客完成採檢後，續行入境檢疫措施。

指揮中心指出，我國自1月11日起，因應當時Omicron國際疫情嚴峻及機場員工群聚事件，陸續針對部分抵台航班之入境旅客執行落地採檢，透過桃園國際機場公司等各部門全力投入，截至5月31日累計篩檢旅客逾14萬9,000餘人次、檢出境外移入確診者逾6,200人，有效早期攔阻境外移入個案，降低國際機場、防疫車隊等第一線工作人員染疫風險；同時，透過護理台灣隊及國內感控專家等第三方角度，協助國際機場整體檢視各項防疫感控措施，且落實並內化至機場例行查核，加上第一線工作人員追加劑疫苗接種率逾98％，該專案已完成階段性任務。

指揮中心提醒，國外疫情雖趨緩但變化快速，籲請旅客來台前除應取得「表定航班時間前2日內COVID-19核酸檢驗（PCR）報告」，抵台時務必配合機場檢疫人員指示及引導採集唾液檢體，且於航空器落地至採檢前，請勿飲食、飲水，以確保唾液檢體品質，入境後至預先安排之檢疫處所（一人一戶或防疫旅宿）進行居家檢疫，如後續唾液核酸檢驗陽性，「一人一戶」檢疫者於原地改實施居家照護；「防疫旅宿」檢疫者則依規定改送加強型防疫旅館或集中檢疫所或醫院收治。請旅客務必遵守各項檢疫、防疫措施，以減少病毒傳播風險。

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