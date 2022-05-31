5/31疫情｜本土+80,656例 死亡90例

中央流行疫情指揮中心今(31)日公布國內新增80,705例COVID-19確定病例，分別為80,656例本土個案及49例境外移入(18例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增90例死亡。

指揮中心表示，今日新增之80,656例本土病例，為38,638例男性、42,001例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(14,372例)、台中市(10,586例)、高雄市(10,380例)、桃園市(7,826例)、台北市(6,707例)、台南市(6,485例)、彰化縣(4,740例)、屏東縣(2,960例)、新竹縣(2,064例)、苗栗縣(1,970例)、新竹市(1,734例)、宜蘭縣(1,649例)、基隆市(1,631例)、雲林縣(1,610例)、南投縣(1,381例)、花蓮縣(1,295例)、嘉義縣(1,146例)、台東縣(866例)、嘉義市(776例)、澎湖縣(263例)、金門縣(206例)、連江縣(9例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增90例本土病例死亡個案，為60例男性、30例女性，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、86例具慢性病史、44例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月2日至5月28日，死亡日期介於5月11日至5月29日。

指揮中心說明，今日新增49例境外移入個案中，為27例男性、22例女性；年齡介於未滿5歲至90歲以上，感染國家均調查中。入境日介於今年5月29日至5月30日。

指揮中心統計，截至目前國內累計11,161,945例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,132,564例排除)，其中2,032,983例確診，分別為12,988例境外移入、2,019,941例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計2,255例COVID-19死亡病例，其中2,240例本土，個案居住縣市分布為新北市933例、台北市560例、台中市105例、基隆市103例、高雄市80例、桃園市76例、台南市59例、彰化縣57例、宜蘭縣50例、花蓮縣45例、屏東縣39例、雲林縣29例、台東縣26例、新竹縣21例、嘉義市及嘉義縣各14例、南投縣13例、苗栗縣9例、金門縣及新竹市各3例、澎湖縣1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。